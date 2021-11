Forza Horizon 5 es actualmente considerado uno de los mejores juegos del año. Incluso antes de su lanzamiento oficial el pasado 9 de noviembre, ya contaba con más de un millón de copias vendidas. Ahora, recientemente se reveló que esta entrega tuvo la primera semana “más grande” en la historia de Xbox y Game Pass.

Por medio de la cuenta oficial de la serie en Twitter, se ha revelado que más de 10 millones de jugadores disfrutaron de este título en su primera semana en el mercado. Xbox no especifica cuántas de estas personas compraron el juego, y cuántas los descargaron por medio de Game Pass.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021