El día de ayer por fin se reveló la lista de juegos que formarán parte de The Game Awards 2021. Dentro de las 30 categorías, la que más llama la atención es la del Juego del Año, o GOTY, la cual, como ya es una costumbre, ha causado una controversia. En esta ocasión, la gente no está feliz con la exclusión de dos títulos en particular.

Si bien cada quien tiene a su juego del año, muchos esperaban que Forza Horizon 5 y Returnal fueran nominados en esta categoría, pero este no fue el caso. En redes sociales, las cuentas oficiales de The Game Awards y Geoff Keighley se llenaron con comentarios por parte de gente inconforme que deseaba ver a estos dos títulos junto a Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village.

😂 😂 Can't take this seriously when Returnal isn't on here 😂 😂 😂

Forza 5 should be here as well and I'm PS5 user!!!

This is embarrassing.

