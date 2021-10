Review – Back 4 Blood

El sucesor espiritual de Left 4 Dead ya está aquí

No cabe duda alguna que los primeros dos Left 4 Dead se han convertido en clásicos de culto. No sé tú, pero la verdad es que yo no fui un gran fanático de estos juegos, y aunque sí los llegue a jugar en su momento, no creo haberles invertido la suficiente cantidad de tiempo como para realmente considerarme un auténtico aficionado. A pesar de lo anterior, recuerdo que el tiempo que pase con los Left 4 Dead estuvo repleto de risas, tensión y muy buenas pláticas con mis amigos, por lo que la idea de tener un sucesor espiritual en pleno 2021 me parecía como algo sumamente atractivo. Bueno, pues el día finalmente ha llegado y Back 4 Blood ya se encuentra disponible para casi todas las plataformas. Pero, ¿en realidad vale la pena?

Hasta cierto punto, la premisa de Left 4 Dead es muy básica; matar hordas tras hordas de zombis en un espacio controlado con el objetivo de escapar con vida. Para lograr esto estabas acompañado por otros tres personajes, los cuales podían ser controlados por amigos o por la inteligencia artificial. Si eres veterano de la saga, no me dejarás mentir cuando digo que disfrutar de estos juegos con amigos es la mejor forma de hacerlo, ya que la IA en realidad nunca fue su punto fuerte. Pues bueno, lo mismo podría decirse de Back 4 Blood.

Más adelante te platicaré en específico sobre sus diferentes modos de juego, pero te puedo adelantar que, pese a sí contar con modos diseñados para un solo jugador, lo cierto es que están sumamente limitados. De hecho, yo te recomendaría alejarte de Back 4 Blood si no tienes un grupo de amigos con quien jugar. Sí, hay matchmaking online y lo que quieras, pero la experiencia definitivamente no es la misma con extraños de internet, además de que hay niveles que sí requieren cierto nivel de coordinación para completar. Dejando de lado esto, ahora sí veamos si Back 4 Blood es realmente un digno sucesor espiritual de Left 4 Dead o solo otro intento fallido.

Satisfactorio sistema de armas y disparos

Desde que jugué la beta hace un par de meses, una de las primeras cosas que me dejó sumamente satisfecho de Back 4 Blood es lo bien que se sienten y controlan sus armas. Existen diferentes armas de distintas categorías, como lo son las metralletas, los subfusiles de asalto, los rifles semiautomáticos, las escopetas, los francotiradores y las confiables pistolas. Cada categoría tiene diferentes tipos de armas, y cada una de ellas se siente sumamente distinta de las demás.

Además de que cada una tiene su propia sensación, también es posible modificarlas con distintos mods que le dan propiedades diferentes. Si eres alguien que prefiere atacar de lejos, además de usar un francotirador, por supuesto, también puedes modificar tu rifle de asalto estándar con una mira que te ofrezca mayor alcance o un agarre que reduzca su retroceso para disparos más precisos. Sin importar cómo decidas jugar, Back 4 Blood hace un gran trabajo dándole esa sensación de poder a cada disparo y reventarla la cabeza a un zombi con un buen tiro es verdaderamente satisfactorio.

Back 4 Blood no es para nada un loot shooter, pero existen diferentes tipos de tiers para las armas. Estas tiers, como seguramente ya sabes, están divididas según su rareza, entonces tenemos colores como verde, azul, morado y naranja o dorado que definen el tipo de arma que tienes entre tus manos. Al inicio empezarás con armas básicas, pero conforme avances en los niveles y explores, te encontrarás con armas de mejor categoría.

La mala noticia es que las modificaciones que coloques en tus armas no pueden ser transferidas entre ellas. Entonces por ejemplo, si modificas tu arma común de nivel uno con algún accesorio, no podrás transferir este accesorio a tu nueva arma más rara. Para reemplazar los mods primero deberás adquirir uno nuevo, colocarlo en tu arma vieja y entonces esa ranura ya se desbloqueará para que puedas modificarla libremente.

¿Cómo se consiguen estos mods? Algunos de ellos se encuentran esparcidos por los niveles, mientras que otros los consigues directamente de las tiendas y para comprarlos necesitas encontrar Copper, la moneda dentro del juego. En cada nivel encontrarás muy buenas cantidades de Copper, pero sí deberás ser consciente sobre cómo lo gastas ya que estamos frente a un recurso limitado y también recuerda que debes dejarle un poco a tu equipo.

Esta moneda también te permite comprar otras cosas como munición individual para tus diferentes armas, paquetes de vendaje para curarte y claro, otras armas. No te recomiendo estar cambiando de armas constantemente, ya que solo puedes tener equipado un arma principal y una pistola. Créeme cuando te digo que será necesario tener un arma de alto nivel con buenas modificaciones para los niveles más avanzados de Back 4 Blood. Evidentemente, esto no aplica si estás jugando en la dificultad más sencilla, donde el juego se convierte en un mindless shooter.

Además de estos elementos que sí otorgan una ventaja en cuanto al gameplay, también es posible desbloquear objetos cosméticos que se reducen a skins para tus armas. Sabemos que no es mucho, pero por lo menos existe cierto nivel de personalización en cuanto a esto. Tristemente, quienes jueguen de forma solitaria no tendrán acceso a estas cosas, y más adelante te explicaré el por qué.

Inconsistente campaña con muchos altibajos

Back 4 Blood ofrece diferentes modos de juego para distintos tipos de jugadores; tenemos el modo quick play que te permite entrar a cualquier partida online sin importar qué tan avanzada esté, tenemos el modo de campaña en solitario que, como su nombre lo indica, te permite disfrutar del juego en solitario y tenemos un modo PvP que, para serte franco, no es lo más divertido del mundo.

La campaña, sin importar cómo la juegues, está compuesta por 33 niveles diferentes, pero esto no significa necesariamente que sean 33 mapas distintos. Muchas veces visitarás el mismo lugar en más de una ocasión, y aunque esto tiene sentido desde un punto de vista narrativo (porque sí, el juego tiene una historia), en términos de gameplay sí llega a sentirse repetitivo y tedioso.

Muchos de estos niveles tienen un increíble diseño, con una gran distribución de enemigos y sistemas que te mantendrán al filo del asiento constantemente. Más que ser solo un mindless shooter, Back 4 Blood sí requiere cierto nivel de estrategia para sus escenarios más complejos, pero así como hay muy buenos niveles, también hay otros que se sienten sumamente apresurados y hechos al aventón.

Por ejemplo, hay niveles un poco más abiertos donde sí es necesario tener cierta planeación sobre la forma en que piensas avanzar, esto debido a cosas como cuervos que alertan a hordas de zombi si haces demasiado ruido, o zombis especiales que pueden acabar con tu grupo en cuestión de segundos. Realmente es satisfactorio terminar uno de estos niveles con todo tu equipo vivo y sin cometer muchos errores en el proceso. Dependiendo del nivel de dificultad, estos niveles suelen durar entre 20 y 30 minutos, así que entenderás el por qué es importante la estrategia si es que no quieres tener que repetirlos desde cero.

Por otra parte, también tenemos estos otros niveles que, como te decía antes, solo están ahí por cuestiones de la narrativa. Este tipo de escenarios normalmente son mucho más lineales, sin muchas opciones de exploración, y con hordas de zombis comunes. La estrategia requerida en los niveles anteriores desaparece por completo y nos quedamos con estos escenarios sumamente sencillos. Para muchos esto podría representar un cambio de ritmo, lo cual es totalmente válido, pero yo los sentí más como unas extensas pantallas de carga que suelen durar no más de cinco minutos.

En general, muchos de los niveles que tiene Back 4 Blood están bien diseñados, pero es imposible no sentir este cambio en el ritmo del juego con todos esos niveles mal hechos que te comentaba anteriormente. En lo personal, hubiese preferido que mejor no los implementaran, pues tampoco es que como tengan muchas recompensas ocultas en ellos.

La progresión es prácticamente inexistente si juegas solo

Cuando jugué la beta hace meses, también tuve oportunidad de platicar con Matt O’ Driscoll, productor líder en Turtle Rock Studios. Una de las preguntas que le hice fue: ‘¿Recomendarías Back 4 Blood para alguien que piensa jugar en solitario?’ Y lo que me dijo básicamente fue, ‘Diseñamos Back 4 Blood como una experiencia cooperativa’. Bueno, su respuesta no podría haber sido más cierta.

A pesar de que puedes jugar Back 4 Blood de forma solitaria, este modo está sumamente limitado. De hecho, antes de empezar a jugarlo así, el juego te advierte que el matchmaking online será deshabilitado, no podrás obtener Supply Points, tus estadísticas no serán actualizadas, y tampoco podrás desbloquear logros ni objetos cosméticos. Ouch.

Básicamente, jugar solo es más como un ‘tutorial’ por decirlo de esta manera y aunque sus autores dijeron que ya estaban trabajando en un sistema para mejorar la progresión en solitario, al momento de hacer esta reseña no está disponible.

¿Ya ves por qué te decía que Back 4 Blood solo es disfrutable con amigos? Aunque existe un sistema de emparejamiento para jugar online con desconocidos, es importante destacar que a partir de la dificultad normal existe fuego aliado entre compañeros y sí, hay trolls.

Para este proceso de reseña jugué solo, jugué con desconocidos y jugué con amigos. Sin temor a equivocarme, te puedo garantizar que la mejor forma de disfrutar Back 4 Blood es cien por ciento con amigos. Los niveles más complejos sí requieren cierto nivel de estrategia para completarlos, especialmente en las dificultades más avanzadas, y créeme cuando te digo que la comunicación es clave para salir adelante. El juego tiene incorporación nativa para hablar por voz, pero esto no significa que todos tus compañeros vayan a hacer uso de ella o incluso que hablen el mismo idioma que tú.

Por supuesto, el hecho de que exista fuego aliado también significa que habrá trolls que busquen arruinar la experiencia para todos. Lo cierto es que no me encontré con muchos cuando jugué con desconocidos online, y aunque como tal no es posible patear a uno de ellos del grupo, lo que sí puedes hacer es reportarlo y bloquearlo para que no te vuelvan a emparejar con esa persona. Esperemos que en un futuro, Turtle Rock pueda implementar un sistema más estricto para evitar este tipo de situaciones.

Hace unos momentos te comentaba que es imposible obtener Supply Points si juegas solo, pero ¿exactamente qué son estas cosas? Básicamente, consisten en un recurso que te permite desbloquear diferentes objetos cosméticos como skins para tu personaje y armas, así como cartas para tu deck.

Obtener este recurso es bastante sencillo; siempre que termines un nivel obtendrás cierta cantidad de Supply Points. Entre más alta haya sido la dificultad del nivel en cuestión, mejores serán tus recompensas.

También es posible obtener Supply Points al completar Logros y muchos de ellos simplemente te pedirán avanzar por la campaña para un solo jugador, como terminar el primer acto o cosas de ese estilo. Como te decía anteriormente, estos Supply Points solo se pueden conseguir al jugar online.

El modo PvP no es tan divertido como parece

Back 4 Blood también tiene un elemento PvP que, evidentemente, se juega de forma muy distinta a su campaña PvE. Este modo de juega lleva como nombre Versus, en donde tú y otros tres compañeros jugarán como Cleaners (los humanos) mientras que otro equipo jugará como los Ridden. No te preocupes, que los papeles son asignados al azar y siempre tendrás oportunidad de jugar como ambos bandos.

Por ejemplo, si durante la primera ronda jugaste como los Cleaners, entonces tu objetivo como Ridden ahora será evitar que los humanos sobrevivan más tiempo que tú durante el round anterior. Si no puedes hacerlo, entonces perderás y quien gane ambos rounds será el vencedor definitivo.

Cuando juegas como los Ridden las cosas cambian drásticamente, pues deberás elegir entre diferentes tipos de zombis especiales: los Stinger, criaturas de cuatro brazos con un nivel de movilidad sumamente elevado, los Reeker, un enorme zombi que se especializa en ataques kamikaze y que si muere, provocará una enorme explosión, y los Tallboy, que se especializan en ataques cuerpo a cuerpo pero con ataques fáciles de predecir debido a sus lentos movimientos.

Por supuesto, elegir un Ridden no es la única cosa que deberás tomar en cuenta antes de que empiece la partida. Puedes mejorar a estos zombis con distintas cualidades o utilizar tus Mutation Points para mejorar la horda de zombis que te acompañará. Y es que sí, los Cleaners también deberán afrontar a zombis comunes además de los especiales. Estos puntos de mutación los obtienes cada vez que dañas a un humano, por lo que no es necesario matarlos por completo.

Los mapas del modo PvP están más limitados que los de la campaña en cuanto a tamaño, ya que los Cleaners solo podrán moverse dentro de un área delimitada y si se salen, serán atacados por un enjambre de insectos. Para que me entiendas mejor, piensa en cómo funcionan las zonas dentro de los battle royale.

Aunque en teoría todo esto podría sonar como algo divertido, la verdad es que no es así. Ambos equipos se sienten muy desbalanceados y en la gran mayoría de partidas que yo jugué, parece que era más cuestión de suerte que de habilidad para ganar. Si piensas entrarle a Back 4 Blood solo por este apartado, mejor te recomiendo que no lo hagas.

Hay potencial en el sistema de cartas

Una de las grandes novedades que Back 4 Blood trae a la mesa es su sistema de cartas. Además de elegir el tipo de arma que usarás a lo largo de cada nivel, también puedes moldear tu estilo de juego gracias a distintos decks compuestos por diferentes cartas, las cuales, sí impactan cómo se siente el juego.

Antes de empezar cada nivel, el juego elegirá un set de cartas únicas que afectan directamente tu experiencia en cada escenario. Por ejemplo, estas cartas alteran las condiciones climáticas o hacen que aparezcan más enemigos especiales en los niveles. Ciertamente ayudan para que el juego no se sienta tan lineal, además de añadir otro nivel de complejidad además de que entre más alto sea la dificultad que elijas, recibirás más de estas Corruption Cards.

Para contrarrestar a estas cartas, el jugador puede hacer uso de sus propias cartas, las cuales añaden beneficios pasivos y activos. Si eres el tipo de jugador que prefiere estar siempre hasta adelante y resistiendo los ataques enemigos, entonces puedes diseñar un deck único para este build. Mismo caso si prefieres desempeñarte como el healer de tu equipo o el francotirador. Existe una enorme lista de cartas que te permiten definir tu propio estilo de juego, y siempre es divertido experimentar con diferentes builds o adaptar el que ya tienes para un nivel en específico.

En concreto, cada deck permite un máximo de 15 cartas y no, no se permite duplicados. La buena noticia es que algunas de estas cartas con beneficios individuales se pueden “combinar” para obtener mayores beneficios. Por ejemplo, hay una carta que acelera tu regeneración de energía y esta la puedes combinar con otra que te permite disparar mientras corres. Así como este ejemplo hay varios otros, así que te recomiendo experimentar con diferentes combinaciones para encontrar lo que mejor funcione para ti.

Al terminar la campaña obtienes un set de cartas especiales para el late-game, pero tristemente, no funcionan tan bien como deberían. Aunque el sistema de cartas funciona muy bien en la dificultad estándar y fácil, lo mismo no puede decirse en la dificultad Nightmare, que es la más alta de todas.

Cuando juegas en Classic o Survivor, estas cartas realmente te dan una sensación de ventaja sobre los enemigos y sí te hacen sentir poderoso, pero cuando juegas en Nightmare, se sienten más como una herramienta básica para sobrevivir. De hecho, el brinco entre Survivor y Nightmare está muy pronunciado, al punto de que se puede llegar a sentir como algo injusto. Hubiera estado bien tener mejores cartas para esta dificultad en específico que volvieran más justa la experiencia, pero supongo que para quienes buscan un reto, esto no está tan mal.

¿Qué tal aprovecha el poder de la nueva generación?

Evidentemente, Back 4 Blood también es un juego que debuta para el PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque no esperes grandes novedades si piensas jugar en alguna de estas dos consolas. Lo anterior te lo digo porque, al tratarse de un título con cross-play, hubiera sido injusto que los jugadores de pasada generación tuvieran cierta desventaja técnicamente hablando.

Si juegas en nuevas consolas te beneficiarás de una resolución de 4K a 60 cuadros por segundo, y en el caso del PS5, también de las funcionalidades del DualSense. El juego aprovecha la vibración háptica y los gatillos adaptables de este control, y lo hace de muy buena manera, por lo que sentirás cierta resistencia en los gatillos dependiendo del tipo de arma que uses. Cuando te ataque un enemigo más poderoso, también sentirás una vibración más fuerte que si te ataca un enemigo normal.

Fuera de esto que te acabo de mencionar, no esperes ver más enemigos en pantalla, o una mayor distancia de dibujado, es decir, cosas que realmente te den una ventaja sobre los demás jugadores. El campo de juego debe ser una experiencia justa para todos, y esto significa que los usuarios de PS4/Xbox One deben estar a la par con los de PS5/Series X.

Eso sí, aunque los jugadores de nuevas consolas podrán disfrutar de tiempos de carga mucho más veloces, el juego no empieza hasta que todos los jugadores ya estén listos así que esto solo lo aprovecharás realmente si juegas con gente que solo tiene una de las nuevas plataformas.

En el apartado técnico, Back 4 Blood también funciona sin ningún tipo de problema. Nunca sufrí caídas en los cuadros por segundo, ni crasheos y en cuanto a bugs, solo tuve unos cuantos relacionados a las animaciones de mi personaje, pero nada realmente serio como para afectar drásticamente la inmersión.

Y aunque la reseña la hice con una copia de PlayStation 5, la beta la jugué en PC, donde también puedo confirmar que tiene una excelente optimización. Está claro que la gente de Turtle Rock Studios le prestó especial atención al apartado técnico, pues el juego corre y funciona de maravilla sin importar en qué plataforma elijas jugarlo. Ten en cuenta que las versiones de PS4 y Xbox One están limitadas a 1080p y 30FPS, mientras que en PS4 Pro y Xbox One X el título sí llega a resolución de 4K pero no pasa de los 30FPS.

Un muy buen shooter que se disfruta bastante con amigos

Back 4 Blood tal vez no tenga el mismo nivel de carisma o personalidad que los juegos de Left 4 Dead, pero para nada es un mal juego. Sí, tiene muchos elementos que no hacen sentido, (como bloquear la progresión en su apartado single-player), pero también hace muchas cosas bien.

Como te lo dije en esta reseña, sus armas se sienten poderosas, y sus controles también son bastante responsivos. Su diseño de niveles, aunque inconsistente, hace un gran trabajo dándote esta sensación de pánico al tener que enfrentar a todas estas hordas de zombis en espacios cerrados.

Su modo PvP no es la gran cosa, y honestamente, es posiblemente uno de sus apartados más débiles. Por supuesto que me hubiera encantado tener algo mucho más refinado, pero al menos la opción está ahí para quienes disfrutan de este tipo de experiencias.

Para concluir, Back 4 Blood es un gran título si tienes amigos con quien jugar, pero si no, entonces te recomiendo ni siquiera entrarle por más atractiva que te parezca la idea. Turtle Rock Studios creó una fantástica experiencia multijugador, pero también se olvidó de aquellos que prefieren jugar por su cuenta.