Dragon Quest XII servirá de homenaje

La reciente partida de este mundo de Koichi Sugiyama, deja un hueco en la industria de los videojuegos respecto a la composición musical tanto en territorio asiático como en el mundo entero, haciendo patente que las partituras creadas por las mentes más prominentes de las últimas décadas, han traspasado fronteras más allá de la industria del entretenimiento.

Previo a los juegos de video, sus aportaciones se remontan al desarrollo de música pop y las animaciones en diversas series de televisión, gracias a su paso por Fuji TV. Dichas experiencias le sirvieron como punto de inflexión para que también estuviera involucrado en las bandas sonoras de series de anime.

Lo más destacado a lo largo de la carrera profesional del señor Sugiyama, sin duda alguna se remonta a haber sido el artífice de las melodías de la saga Dragon Quest por más de 35 años e incluso, fue tal su impacto, que el tema principal de la referida franquicia sirvió como apertura para el musical en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La leyenda comenzó en 1986 con el lanzamiento del primer Dragon Quest, el cual ofrecía alrededor de diez minutos de música clásica sumamente emotiva, tomando como inspiración los estilos musicales de Europa, el barroco y los soundtracks del cine americano a inicios del siglo XX.

La fórmula no solo se fue expandiendo en torno a la licencia de Dragon Quest sino que llegó a otras producciones, entre las que destacan: JESUS Kyoufu no Bio Monster (1998), Shinse E.V.O ~ The Theory of Evolution (1992), Tetris 2 (1993) y la serie Torneko no Daibouken (Mystery Dungeon, 1993-2000).

Asimismo, el legado de Sugiyama ha servido como infusión para otros grandes compositores en el mundo gamer, siendo el caso de Nobuo Uematsu, creador de las melodías de Final Fantasy y Blue Dragón, además de Kōji Kondō, quien se ha caracterizado por hacer las partituras de múltiples juegos de Nintendo incluyendo sagas como Mario Bros. y The Legend of Zelda.

Conforme transcurran los años, habrá que darle paso a los nuevos talentos que intentarán hacerse un hueco en el universo musical de los videojuegos, tomando como referencia las invenciones de sus antecesores y poniendo a prueba nuevas habilidades que lleven al siguiente nivel el apartado sonoro en futuras producciones.

Mientras tanto, las canciones que Koichi Sugiyama ya había compuesto para Dragon Quest XII, servirán como preámbulo para que dicho título se encumbre como un homenaje no sólo al padre de sus aclamadas bandas sonoras, sino a toda una leyenda en el mundo del ocio digital.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio