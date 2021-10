Nintendo trabaja en un parche para Metroid Dread

Metroid Dread es un juego con un desempeño técnico de primer nivel. Aunque sí hay un par de secciones en donde el frame rate cae por segundos, y las pantallas de carga podrían ser más rápidas, por lo general la experiencia no presenta grandes problemas. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un error que puede causar que el juego se cierre solo. Nintendo ya está al tanto de este inconveniente, y están trabajando para solucionarlo.

Por medio de su sitio oficial, Nintendo señaló que este inconveniente es causado cuando el jugador trata de abrir una puerta marcada específica cerca del final de la aventura, es así que un error aparecerá, provocando que el software se cierre solo. Afortunadamente, en algún punto de este mes se proporcionará un parche que solucione este problema. Esto fue lo que se comentó al respecto:

A bug has been found in #MetroidDread that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released by the end of October to fix this. We apologize for the inconvenience.

Learn more, including how to avoid the bug:https://t.co/iy1dDmOcJ7

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2021