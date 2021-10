Gotham Knights nos presenta a la Corte de los Búhos

Suicide Squad: Kill the Justice League no es el único juego de DC en desarrollo actualmente. Junto al trabajo de Rocksteady, Warner Bros. Games Montreal está a cargo de Gotham Knights. A solo un día del DC FanDome, en donde veremos más de estos proyectos, la cuenta oficial de este título en Twitter ha compartido un par de teasers protagonizados por la Corte de los Búhos, los villanos de esta aventura.

En Gotham Knights, Batman ha desaparecido, por lo que Nightwing, Batgirl, Red Hood y Robin tendrán que enfrentarse a esta organización que debutó en los cómics del New 52, para así conservar la paz en Ciudad Gótica. Estos son los mensajes que se ha compartido en Twitter durante los últimos días:

“Nadie se atreve a susurrar su nombre”.

No one dares to whisper their name. #DCFanDome pic.twitter.com/5lTf4v4l80 — Gotham Knights (@GothamKnights) October 13, 2021

“La Corte era un mito, ¿o no?”

The Court was a myth – or was it? #DCFanDome pic.twitter.com/979ZJCggqS — Gotham Knights (@GothamKnights) October 12, 2021

“¿Alguien realmente conoce a Ciudad Gótica?”

Aunque originalmente Gotahm Knights estaba planeado para llegar a nuestras manos este mismo año, el juego fue retrasado hasta el 2022. Afortunadamente, durante el DC FanDome, el cual se llevará a cabo el día de mañana, 16 de octubre, tendremos un nuevo vistazo a esta experiencia cooperativa.

En temas relacionados, estos podrían ser los villanos que aparecían en el juego. De igual forma, el nuevo Superman de DC se declara abiertamente bisexual.

Nota del Editor:

La idea de un juego cooperativo de Batman, pero sin este personaje, suena prometedor. Aunque el enfoque es diferente, será interesante ver qué tan similar o diferente es Gotham Knights en comparación con Suicide Squad: Kill the Justice League. Afortunadamente, solo tenemos que esperar un par de horas para tener una respuesta clara.

Vía: Gotham Knights