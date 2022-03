Review – Babylon’s Fall

¿Qué haces, Square?

Por allá de 2018, Square Enix reveló Babylon’s Fall mediante un breve teaser durante su presentación en E3. Todos nos emocionamos al enterarnos de que este juego estaba siendo desarrollado en colaboración con el talentoso equipo de PlatinumGames, y ansíabamos esperar por conocer detalles adicionales. Tras años de silencio, Square finalmente reveló exactamente qué era Babylon’s Fall y para sorpresa de muchos, nos enteramos de que era uno de esos infames “juegos como servicio”. En otras palabras, estábamos frente a otro Destiny o frente a otro Marvel’s Avengers. Evidentemente, la noticia decepcionó a muchísimas personas que estaban esperando conocer detalles adicionales sobre el proyecto, pero debido al involucramiento de PlatinumGames, la mayoría de nosotros tomamos la decisión de darles el beneficio de la duda. Después de todo, no podía salir tan mal, ¿cierto? Pues qué equivocados estábamos.

Como te decía, Babylon’s Fall es este juego como servicio en donde es necesario tener una conexión a internet en todo momento, y donde puedes hacer equipo con otros jugadores para adentrarte en los calabozos más peligrosos del juego. Este tipo de producciones normalmente tiene una mala reputación por el tema de las microtransacciones además de que, por lo general, suelen debutar con muy poco contenido porque justamente se van actualizando conforme pasen los meses. Lo importante de Babylon’s Fall es que está siendo desarrollado por PlatinumGames, autores de cosas como NieR Automata, Metal Gear Rising Revengeance, Bayonetta y muchos otros grandes juegos. Tristemente, la esencia de este estudio nipón está completamente ausente en Babylon’s Fall, y en esta reseña escrita te platico el por qué.

Bienvenido a la Torre de Babel

En Babylon’s Fall tomamos el papel de un Sentinela, un guerrero de élite armado con el Gideon Coffin, una mochila mágica que le permite portar múltiples armas al mismo tiempo. Nuestra misión será ascender la Torre de Babel con el objetivo de descubrir todos los secretos que ésta esconde, mientras que al mismo tiempo, también deberemos enfrentarnos a un malvado imperio además de encontrar la cura para una trágica enfermedad conocida como la Muerte Azul.

Hay demasiados elementos en juego dentro de la historia de Babylon’s Fall, pero ninguno de ellos logra concretarse al cien por ciento y como resultado, tenemos una desordenada historia repleta de malos diálogos, cinemáticas de baja calidad y con uno de los peores giros de tuerca en la historia del gaming. Sí, así de malo.

Antes de comenzar nuestra aventura en el mágico mundo de Neo Babilonia, primero deberemos elegir nuestra clase y su aspecto físico. En Babylon’s Fall existen tres clases en total: Huysian, Agavian, y Geleilion. El Huysian es un guerrero que porta espadas y arcos para acabar los enemigos, es básicamente la clase para quienes prefieren un acercamiento ofensivo a todos los encuentros. El Agavian es un tanque que utiliza armas pesadas como escudos y mazos, y que al mismo tiempo, también es quien estará absorbiendo la mayor cantidad de daño en estos calabozos por su papel como tanque. Y por último está el Geleilion, un sacerdote/mago que prefiere utilizar báculos y hechizos para resolver los problemas.

Lo cierto es que no existen demasiadas diferencias entre estas clases, y cada una de ellas es capaz de utilizar cualquier tipo de arma, aunque evidentemente, cada una tendrá un mayor beneficio si utiliza el equipo adecuado. El sistema de clases es particularmente importante si piensas jugar con un grupo de personas definido, de lo contrario no te preocupes mucho ya que cada una de ellas es perfectamente viable para completar el juego por ti mismo. Eso sí, no una vez que elijes tu clase favorita no podrás cambiarla en el transcurso del juego.

Además de tu clase también podrás personalizar la apariencia de tu avatar, y creo que será aquí cuando muchos se den cuenta de la horrible dirección de arte que tiene el juego. Si pensabas que sus desarrolladores habían corregido este apartado en estos últimos meses, entonces lamentamos tener que darte las malas noticias. Digo, a veces luce bien, pero la gran mayoría del tiempo es simplemente terrible.

Tras completar el breve tutorial llegarás a un área conocida como Sentinels HQ, que básicamente funciona como un hub en donde podrás platicar con diferentes NPCs que te darán información adicional sobre la historia, comprar y vender objetos, interactuar con otros jugadores y aceptar distintos tipos de misiones. Cada vez que termines una misión volverás a este hub para que así puedas equiparte todos los objetos que obtuviste, ya que no es posible cambiar tu equipo a la mitad de una misión.

Debido a la poca cantidad de jugadores que tiene este título actualmente, era difícil encontrarme con otros jugadores para hacer grupos con ellos y cuando finalmente me encontré con uno, el líder se salió y me regresaron a mi propio lobby. Creo que lo ideal sería jugar con amigos, pero lo difícil será convencerlos para que le entren a algo como Babylon’s Fall.

Grinding, grinding y más grinding

Uno de los problemas más grandes que tienen los desarrolladores al momento de crear este tipo de juegos como servicio está en el sistema de loot. El jugador debe sentirse recompensado por sus acciones, pero tampoco quieres darle el equipo que necesita de inmediato ya que como desarrollador, lo que buscas es que el jugador permanezca conectado dentro del juego lo más que puedas. Esto, inevitable, nos lleva al infame grinding, el cual está insufrible en Babylon’s Fall.

Cada misión tiene un nivel recomendado, y para aumentar tu nivel, deberás encontrar mejor loot. Esta fórmula es bien conocida dentro de este género, pero el problema en Babylon’s Fall, es que conseguir justo las armas o el equipo que necesitas puede ser una tarea bastante tediosa. ¿Por qué? Pues porque no solamente es grindear por grindear, sino que debes grindear por exactamente el tipo de arma que sea la adecuada para tu clase.

Por ejemplo, en mi caso yo opte por la clase de Huysian, la cual se especializa en espadas, así que evidentemente, necesitaba este tipo de armas para acomodarse a mi estilo de gameplay. Estuve repitiendo la misma misión una y otra vez hasta que el juego finalmente se decidiera por darme una espada que fuera mejor a la que yo tenía, esto después de haber recibido incontables mazos y arcos que simplemente no me servían.

Entiendo que el grinding sea algo esencial en este tipo de experiencias, pero al momento, las opciones que tienes para grindear son sumamente limitadas. Lo único que puedes hacer es repetir los mismos niveles que ya terminaste anteriormente hasta que te salga el arma que necesitas, y este proceso podría ser mucho más tardado de lo que me hubiese gustado.

Eventualmente también desbloquearás la posibilidad de platicar con un herrero, en donde podrás forjar tu propio equipo. El problema es que este sistema es bastante exigente y forjar un arma suele requerir de muchísimas otras. Creo que yo ocupé más de 20 espadas solo para forjar una nueva que ni siquiera me sirvió para tanto.

¿Qué pasa si decides aceptar una misión y estás por debajo del nivel recomendado? Pues prepárate para invertirle una buena cantidad de tiempo ya que matar a los enemigos será un proceso sumamente lento y cansado, al punto de que éstos ya se sentirán como lo que decimos, “esponjas de balas”, otra práctica que ha sido sumamente criticada en el género.

El combate es de lo poco rescatable

PlatinumGames ha tenido sus altibajos, pero sin lugar a dudas, el gameplay de sus juegos definitivamente es uno de sus apartados más fuertes. Y es que casi nadie sabe hacer combate melee como este estudio nipón, y aunque las influencias de todo este talento llegan a sentirse muy, pero muy escondidas dentro de Babylon’s Fall, debo admitir que tampoco está tan mal como el resto del juego.

Independientemente de la clase que elijas, tu personaje podrá utilizar hasta cuatro armas al mismo tiempo. Dos de ellas se podría decir que son tus armas principales, y las otras dos son estas armas espectrales que puedes utilizar como habilidades especiales. Para que me entiendas un poco mejor, tienes ataques básicos que ejecutas con cuadrado para un arma y triángulo para la otra. Con los gatillos de L2 y R2 activas las otras dos armas restantes, las cuales tienen efectos más fuertes pero requieren de un recurso adicional.

Además de tu barra de HP, tenemos este otro recurso que funciona básicamente como una barra de “stamina”, y que es justamente el que te permite ejecutar ataques especiales. Para recargar este recurso deberás ejecutar todo tipo de combos y entre más tiempo permanezcas atacando sin recibir daño, lo recargarás más fácil.

De cierta forma, esto te incita para que no solo estés spammeando los mismos ataques una y otra vez, sino que también exista este tipo de acercamiento “técnico” al combate y lo cierto es que muchas veces funciona. Lo malo es que luego puede haber demasiado caos en la pantalla y es difícil saber exactamente qué ataque debes esquivar. Esto es particularmente notable cuando peleas contra varios grupos de enemigos, y eventualmente también te encontrarás enemigos que ataquen desde los cielos y a distancia.

De hecho, la variedad de enemigos en Babylon’s Fall creo que también es uno de sus puntos más fuertes y si bien hay muchos diseños reciclados, tampoco es como que los vayas a estar viendo constantemente. Es decir, puede que algún enemigo de las primeras zonas regrese en el futuro pero con una variante mucho más fuerte o algún otro elemento distintivo.

Conforme progreses vas a ir desbloqueando nuevas habilidades para tus armas, las cuales te permiten hacer daño elemental a los enemigos. Y es que llegará un punto en donde habrá enemigos que sean más susceptibles al fuego o agua, y será elemental tener el arma correcta para lidiar con ellos. Esto le añade una capa adicional de estrategia al combate, aunque tampoco es un sistema tan complejo.

Tenemos cinco tipos de armas para elegir: espadas, mazos, báculos, arcos y escudos. Esto quiere decir que puedes emplear una combinación de todas ellas para armar a tu personaje como mejor te parezca. ¿Quieres utilizar cuatro espadas y enfocarte puramente en el daño? Puedes hacerlo, aunque por supuesto, hay estrategias y tácticas mucho más viables que otras pero eso ya dependerá de cada jugador. Lo que vale la pena destacar aquí es la enorme libertad que Babylon’s Fall le da al jugador para personalizar su estilo de gameplay como mejor le parezca.

El tener tanta libertad por lo general es bueno, pero esto también significa que aquí entra mucho en juego el sistema de “prueba y error”. Con esto me refiero a que vas a estar experimentando constantemente con diferentes tipos de combinaciones de armas, y este sistema no sería tan tedioso si pudieras intercambiar tu equipo a mitad de cada misión. Y es que la única forma de poner a prueba nuevas armas es regresando al hub, equipándolas ahí y entrando a otra misión. Como puedes imaginar, este proceso no suele ser lo más entretenido del juego.

Otro problema que tengo con el combate es que muchas veces los enemigos ni siquiera reaccionan a tus ataques, reforzando este sentimiento de que solo son “esponjas de balas”. Es posible infligirles este estado como de aturdimiento, pero para lograrlo deberás ejecutar tus combos casi a la perfección y esta tarea se vuelve mucho más complicada cuando peleas contra grandes grupos de enemigos. Además de que si estas jugando con amigos, ten en cuenta que todo este caos se multiplicará.

Quizás mi más grande problema con el combate de Babylon’s Fall tiene que ver con el input lag. Si has jugado otros títulos de PlatinumGames, sabrás que sus controles siempre son muy responsivos y se sienten fantástico en las manos. Eso no ocurre aquí y no sé si probablemente se deba a la constante conexión online que requiere este título, pero hay un notable lag al momento de ejecutar tus ataques. Esto quiere decir que cuando presiones un botón para atacar verás un pequeño retraso en la animación, y considerando lo importante que es el sistema de combos dentro del juego, te imaginarás el por qué esto representa un problema tan grande y molesto.

Un simplón diseño de niveles

Babylon’s Fall ciertamente está inspirado en la cultura Católica, por lo que muchos de sus niveles hacen alusión al infierno, el cielo, y creo que hasta el limbo. Evidentemente, esto se prestó para que sus desarrolladores pudieran hacer un increíble trabajo en cuanto a su diseño, pero una vez más, volvieron a fallar.

Los niveles dentro del juego son básicamente pasillos en donde tu objetivo será llegar de punto “A” a punto “B” matando a todos los enemigos que se interpongan en tu camino. Hay muy poco espacio para la exploración y la verdad es que no vale mucho la pena. Por ejemplo, desviarte del camino principal generalmente te recompensará con alguna arma o armadura, pero como te dije antes, es imposible saber exactamente qué vas a recibir.

Algunos de estos escenarios tienen ciertas secciones de platforming, en las cuales deberás evadir terrenos peligrosos como lava o veneno, pero en realidad esto es más bien un simple gimmick para romper un poco la estructura tradicional de caminar hasta el otro extremo del mapa. También hay ciertas mecánicas interesantes que ayudan para que el combate se sienta un poco más “dinámico”.

Por ejemplo, hubo un nivel que era una ciudad inundada y ciertas peleas contra enemigos eran bajo el agua. Esto significó que mis movimientos iban a ser más lentos, pero también los de los enemigos, por lo que no podía seguir el mismo ritmo de combate que como en la superficie. Al inicio esto podría parecer un poco molesto, pero creo que sí ayudaron un poquito en darle mayor dinamismo al gameplay.

De igual forma, muy de vez en cuando te encontrarás con ciertos elementos de puzzle-solving, como alguna puerta cerrada que solo puede ser desbloqueada si dejas caer un barril giratorio al otro extremo de la calle. Muchas veces las soluciones para estos puzzles están frente a tus narices, así que no tendrás que partirte la cabeza averiguando cuáles son. Esto también es un simple gimmick y como tal, no es una mecánica tan desarrollada del gameplay.

Como puedes ver, muchos de estos elementos se sienten como hechos a la mitad, y no aportan significativamente al diseño de niveles. Sí, puede que ayuden un poco para que no todo sea correr entre extremos del mapa, pero la verdad hubiese preferido que su implementación sí hubiera tenido un mayor impacto en general.

Esa dirección de arte…

Creo que desde su revelación oficial hace unos años, uno de los puntos más criticados de Babylon’s Fall fue justamente su estilo visual. Aparentemente, sus desarrolladores buscaron que el juego luciera como un tipo de pintura al óleo, pero los resultados quedaron muy lejos de lo deseado.

En realidad, tenemos estas gráficas que no se deciden exactamente en qué ser. Ya que por una parte, tenemos estos entornos sumamente detallados y con texturas un poco más realistas, pero después volteas a ver a los personajes y parece que fuera un juego totalmente distinto. Incluso con los supuestos cambios que se le hicieron a este apartado previo a su lanzamiento, lo cierto es que Babylon’s Fall no se ve nada bien.

Hay muchísimas opciones para personalizar a tu avatar, pero por más que lo intentes, créeme cuando te digo que los resultados finales jamás te dejarán satisfechos, y la dirección de arte definitivamente no le ayuda. Algunas armas y armaduras tienen diseños bastante interesantes, pero a menos de que utilices objetos cosméticos para alterar tu apariencia, tu personaje siempre se verá como esta mezcla extraña que pareciera que ni pertenece a este mundo.

La buena noticia dentro de todo esto es que en cuanto a rendimiento, Babylon’s Fall sí está bien optimizado. Más allá de unos cuantos bugs relacionados a la cámara, la experiencia siempre se mantuvo a 60 cuadros por segundo estables sin importar qué tanta acción había en pantalla. Tampoco experimente crasheos ni nada grave.

En el caso del PlayStation 5, el juego sí toma ventaja de todas las funcionalidades del DualSense. Sentirás un tipo de vibración diferente dependiendo del tipo de ataque que ejecutes, y mismo caso con los gatillos adaptables, que se volverán mucho más resistentes cuando quieras dar un golpe fuerte.

En este caso, creo que ni siquiera las gráficas más realistas del mundo hubieran ayudado para que Babylon’s Fall fuera un buen juego, pero al menos hubiera servido para reducir un poco la controversia inicial que se generó. Ya es demasiado tarde para eso, y a menos que algún día sus desarrolladores decidan renovar por completo su apartado gráfico (lo cual es sumamente improbable), tendremos que acostumbrarnos a estas horribles gráficas.

Sí, hay microtransacciones

Hemos llegado a ese punto de la industria en donde, cada vez que anuncian un nuevo juego, sus desarrolladores tienen que salir a anunciar que no habrá microtransacciones. Este elemento fue sumamente controversial debido a que, incluso en los juegos de precio completo, seguíamos teniéndolas, algo que obviamente terminó por fatigar al consumidor.

Babylon’s Fall regresa a esa misma tendencia tan odiada, y pese a ser un juego que se vende a $60 dólares, sigue teniendo microtransacciones. Y no solamente eso, sino que son microtransacciones invasivas que constantemente te están invitando para que gastes tu valioso dinero.

De hecho, Babylon’s Fall tiene dos pases de batalla: uno gratuito que te viene incluido cuando compras el juego, y otro que sí cuesta dinero real. Obviamente que este segundo pase incluye mejores recompensas, pero tampoco es un complemento necesario para disfrutar el juego. Eso sí, podría ayudarte para hacer que el grinding se sienta mucho menos pesado.

La buena noticia es que estas microtransacciones están compuestas meramente por objetos cosméticos como capas, emotes, y poses de victoria o entrada, así que no será necesario que gastes a menos que quieras hacer que tu personaje se vea tal y como quieras. Personalmente los precios se me hacen bastante elevados ya que una simple skin te puede costar cerca de $200 pesos, pero eso ya dependerá de cada quien.

Parece que Square Enix no aprendió su lección con Marvel’s Avengers, otro de estos juegos como servicio que también estaba plagado con microtransacciones. Esperemos que con Babylon’s Fall se den cuenta que esta idea no es tan fácil de ejecutar como tal vez pensaban.

Una auténtica decepción

Babylon’s Fall definitivamente tenía el potencial para convertirse en otro éxito de Square Enix y PlatinumGames, pero la decisión de convertirlo en este juego como servicio arruinaron sus posibilidades. Como resultado, tenemos este título repleto de grinding, una historia olvidable, y un combate que si bien puede llegar a ser divertido por momentos, el input lag ciertamente no lo ayuda.

¿Vale la pena entrarle por más fan que seas de PlatinumGames? La respuesta de momento es no, ya que como te lo platique a lo largo de esta reseña, Babylon’s Fall falla en prácticamente cada uno de sus apartados y es una lástima que un estudio con tanto talento haya desperdiciado su tiempo y recursos en un proyecto que nació muerto. Esperemos que con esto, Square Enix y la industria del gaming en general finalmente aprendan la lección: no queremos más de estos juegos como servicio.