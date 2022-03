Nos acercamos al primer aniversario de Monster Hunter Rise, un juego que durante el último año se ha convertido en todo un éxito en Switch y PC. De esta forma, Capcom ha anunciado que exactamente en una semana se llevará a cabo una presentación especial de este juego, la cual estará enfocada en Sunbreak, la gran expansión de paga que estará disponible en el verano de 2022.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, Capcom reveló que el próximo 15 de marzo, a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial con una duración de 20 minutos, en donde se revelará nueva información sobre Sunbreak. Este evento digital se transmitirá en el canal de Twitch de Monster Hunter.

Tune in to the Monster Hunter Digital Event – March 2022 for approximately 20 minutes of programming, including exciting reveals of new monsters, gameplay info, and more! #Sunbreak

📅 March 15

🕑 14:00 GMT / 7:00 PDT

📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/imVwF1Qdae

