Review – As Dusk Falls

Debido a su naturaleza, un videojuego es completamente interactivo de alguna forma u otra. Sin embargo, dependiendo de la experiencia, este nivel cambiará significativamente. Cualquiera de estas experiencias requiere que tomes el control y realices alguna acción específica. Ya sea moverte de izquierda a derecha mientras saltas, elegir entre una serie de comandos complejos para ganar una partida, o cambiar por completo el rumbo de una historia. En este último punto, el nombre de David Cage probablemente sea el más reconocido. El desarrollador y su estudio, Quantic Dream, se han caracterizado por narrativas que parecen tener un sin fin de caminos y desenlaces. Esto no es nuevo, sino una evolución de lo que se ha venido creando durante décadas y, como parte de esta cadena evolutiva, también ha funcionado como un punto de partida que otros equipos creativos han tomado.

Este es el caso de INTERIOR/NIGHT, estudio fundado por Caroline Marchal, la desarrolladora principal de juegos como Heavy Rain y Beyond: Good & Evil. Así es, una de las mentes creativas de Quantic Dream abandonó al equipo de David Cage para crear su propia organización con un enfoque en ofrecer experiencias narrativas en donde el orden de los hechos esté determinado por las acciones de los jugadores, pero con un público objetivo en mente: aquellos que no juegan. Inspirados por series como Breaking Bad y Fargo, la misión de INTERIOR/NIGHT es crear títulos que personas que aman las aventuras de Walter White, por ejemplo, puedan disfrutar sin problema.

La idea de ofrecer una experiencia narrativa de este tipo con una estructura inspirada en una serie de televisión suena muy interesante, pero al mismo tiempo trae consigo un par de problemas, especialmente considerando que aquí no estamos hablando de algo creado para la pantalla chica, sino un videojuego. Aquí es en donde entra As Dusk Falls, una de las exclusivas de Xbox y PC para el verano, y la gran carta de presentación para INTERIOR/NIGHT. ¿Acaso As Dusk Falls logra pararse frente a frente con los grandes de su género? ¿La aproximación estilo serie de televisión funciona a favor o en contra de este título? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Más de un solo camino al destino

Como un juego narrativo, el enfoque de As Dusk Falls recae completamente en su historia. Aunque otros elementos pueden tener un par de errores, si el drama que aquí se nos presenta no logra ser lo suficientemente entretenido, entonces es probable que nadie desee avanzar más allá de los primeros minutos. Afortunadamente, este no es el caso. Gracias a que el juego fue concebido para un público que está acostumbrado a las series de televisión, aquí se nos presenta una estructura similar. En total tenemos seis capítulos, cada uno de una duración de una hora, los cuales funcionan como una temporada.

As Dusk Falls abre con Zoe Walker, una joven de 18 que trata de olvidar los eventos trágicos que ocurrieron en 1998. Inmediatamente, somos transportados a una fatídica velada en donde dos familias convergen en el Motel Desert Dream, en Arizona. Por un lado, tenemos a los Walker. Después de perder su trabajo como mecánico de aviación, Vince Walker decide abandonar California y comenzar una nueva vida junto a su esposa, hija y padre. Al otro extremo tenemos a los Holt, tres hermanos que, después de robar la casa del jefe de policía, deciden esconderse en la misma locación en donde los Walker han elegido para pasar la noche. Eventualmente, la situación escala de forma sustancial, al grado de que los Walker son tomados como rehenes. El tranquilo ambiente es sustituido por disparos por todos lados, peleas internas y externas, traumas que perseguirán a nuestros protagonistas, y los que parecen ser un sin fin de caminos por tomar.

Cada uno de los capítulos nos da la oportunidad de tomar el control de dos personajes, ofreciendo así una perspectiva diferente para los eventos que se llevan a cabo. Por ejemplo, el primer episodio nos ponemos en los pies de Jay Holt, el hermano menor de los tres asaltantes, el cual nos da una buena perspectiva sobre estos maleantes y su relación entre ellos; así como Vince Walker, un padre que hará todo lo posible por cuidar de su familia. Eventualmente, el juego varía en la selección de protagonistas, pero la estructura es muy similar a una trama A y una trama B en una serie de televisión.

Por lo general, la trama A es la principal, aquella que avanza sustancialmente los hechos de la historia. En el caso de As Dusk Falls, Vince toma este rol en el primer capítulo, con su perspectiva dándonos la oportunidad de conocer a todos los personajes que juegan un papel importante en esta aventura. Por otro lado, Jay Holt toma la batuta en la trama B, la cual está enfocado en conocer a los antagonistas, y revelar cómo es que este grupo llegó al motel de Arizona en primer lugar. Así es como funcionan todos los capítulos. Algunos tienen un mejor manejo de esto que otros. Por ejemplo, llega un punto en donde tomamos el control de un nuevo personaje en una desviación que no cuenta con un gran papel más allá de una simple pieza de información que puede, o no, tener relevancia dependiendo de tus acciones.

Recordemos que As Dusk Falls es una aventura narrativa, en donde tus acciones tienen repercusiones bastante importantes. Claro, existen momentos en donde tu elección solo culmina en un diálogo diferente, pero con un mismo resultado. Sin embargo, también es cierto que hay momentos sumamente críticos que resultan en un efecto mariposa que bien puede afectar sustancialmente los eventos que ocurren frente a nosotros. Lo mejor de todo, es que todo lo que haces, y no haces, tiene un eco de diferente tipo. No solo basta con elegir la elección que consideres efectiva, sino que incluso acertar o fallar uno de los tantos quick time events que hay, juega un papel clave al momento de crear tu línea temporal.

Al finalizar cada capítulo, el juego muestra una línea de tiempo que deja en claro cuáles fueron las decisiones que tomaste, y sus resultados, dándole fuerza así a la rejugabilidad. Aquí no estoy hablando de un camino sencillo con dos o tres rutas. No. En su lugar, hay un extenso árbol con ramificaciones que a veces no tiene frutos instantáneos, sino que pasarán horas y horas hasta que puedas cosechar las semillas que plantaste. Junto a esto, hay decisiones sumamente importantes que afectan quién vive y quién muere a lo largo de la aventura, dando pie así a muchas variantes que te harán repetir una y otra vez todos los caminos posibles.

Claro, al final del día la conclusión puede ser muy similar, pero la forma en la que llegas será única. Por ejemplo, el primer capítulo culmina con un enfrentamiento entre Vincet y uno de los hermanos Holt. Esto siempre será así. Sin embargo, lo interesante es ver por qué. ¿Acaso algo salió mal y una persona murió? ¿Tus acciones son el resultado de proteger a tu familia? ¿Qué sucede si ganas el combate? ¿Y si lo pierdes? ¿Tiras del gatillo? ¿Dejas vivir a tu opresor? Hay muchas decisiones que bien pueden sonar sencillas, pero cada una da como resultado un camino que, si bien comparte algunas características con otros, se siente lo suficientemente único para mantenerte al filo de tu asiento.

Sin embargo, esta libertad también posee su lado negativo. Gracias a que la historia cuenta con diversos personajes, cada uno con distintas perspectivas a las que puedes acceder dependiendo de tus acciones, existe la posibilidad de que tramas que al principio tengan un gran peso, sean olvidadas por completo. Aunque protagonistas como Jay y Zoe tienen un final redondo, Vincent y el resto desaparecen en algún punto, solo para re-aparecer horas después con una conclusión determinada por tus decisiones. Aunque como ya lo mencione, este es un problema que depende mucho de tus acciones, sigue siendo un problema que no ofrece un desenlace digno para muchos.

Junto a esto, el énfasis en una estructura televisiva tiene sus puntos positivos y negativos. Por un lado, As Dusk Falls nos presenta con una historia repleta de personajes interesantes y una trama bastante sencilla, pero efectiva que te mantendrá al filo de tu asiento por lo interesante que llega a ser. Sin embargo, también está claro que algunos de los tropos causan más problemas de los planeados. Los primeros tres capítulos están enfocados por completo en la acción, en la forma en la que Vincent y compañía navegan por la situación de rehenes, y cada acción se siente con un gran peso. Sin embargo, la segunda mitad recae más en el drama de los personajes. Si bien esto no está mal, ya que para este punto ya existe una relación suficientemente fuerte con todos los protagonistas, y estás interesado en saber qué sucederá con ellos, también hace falta algún tipo de sección que sea tan emocionante como la que se vivió en el Motel Desert Dream.

Por si fuera poco, está más que claro que ya hay planes para As Dusk Falls 2, ya que esta “temporada” no termina con un final claro, sino con un “continuará…”, lo cual se siente muy raro, y me dejo pensando que me había perdido una sección por completo. Es extraño, si una secuela sale a la venta en un futuro, estaré más que dispuesto a jugarla, pero no para ver cómo es que los desarrolladores mejoran ciertos elementos, sino porque quiero tener una conclusión a la historia de Zoe y su familia.

As Dusk Falls tiene más aciertos que fallas en su historia y la forma en la que la cuenta. El juego hace un buen trabajo en atrapar al jugador en la primera hora y, aunque eventualmente la trama deja de lado la adrenalina que representa la primera mitad, para así enfocarse en el desarrollo de personajes, no puedo negar que esta primera temporada me atrapó, y cumplió su misión, ya que mis familiares, quienes no juegan, se entretuvieron durante un tiempo viendo cómo la historia se desarrolló, y hasta tomaron decisiones en algunas partes. Es la aventura perfecta para el fin de semana, o para disfrutar en compañía de tu pareja.

Acción en stop motion

Más allá de su aproximación a la historia, uno de los elementos que más llaman la atención de As Dusk Falls, es su presentación. Aunque se usaron actores reales para modelar a los personajes, aquí no vemos algún tipo de captura de movimiento, sino que cada ilustración cuenta con un diseño 2D que funciona como una animación stop motion. Pese a que elementos como los carros y los árboles se mueven por completo, todas las acciones de los protagonistas están animadas por partes. Si bien la dirección es acertada en momentos de tensión, en donde sientes que cada segundo que pasa es un parpadeo en donde las cosas se mueven de una forma bastante rápida, que no puedes crear movimientos congruentes en tu mente, también es cierto que los segmentos de acción, como las peleas y persecuciones, se llegan a ver y sentirse torpes.

Junto a esto, hay una serie de escenas en donde la cámara se mueve para establecer alguna locación, o para mostrarnos lo bello que su mundo puede llegar a ser, pero todo contrasta cuando llegas a ver las espaldas de los personajes en 2D, las cuales no se mueven, y se llegan a sentir como una figura de cartón. La efectividad de este estilo dependerá por completo de tu gusto, pero en mi caso el resultado es mixto. Hay momentos en donde todo funciona bien, pero hay otros en donde no pude dejar de notar lo ridículo que esto es en ocasiones.

Es un arma de doble filo. Si bien el trabajo de INTERIOR/NIGHT se siente como algo completamente original, el resultado final deja mucho que desear en varios apartados. Hay momentos en donde un flashback se verá en peor resolución, lo cual es un fuerte contraste con el resto del juego. Estuve jugando en un Xbox Series S, y durante mis dos partidas, solo se presentó ese inconveniente, pero siempre fue constante. Fuera de eso, no hay caídas de frame rate, ni algún bug visual que logre sacarnos de la inmersión que el juego logra.

Al final del día, la presentación de As Dusk Falls cumple su objetivo principal, y le proporciona una identidad visual al juego. No hay muchos títulos de esta escala que se ven cómo lo hace el juego de INTERIOR/NIGHT. Sin embargo, los resultados son mixtos, con una serie de escenas bastante interesantes que van de maravilla con los momentos de tensión, pero dejan mucho que desear cuando hablamos de acción, ya que el peso de los golpes, o incluso la muerte de algunos personajes no se llegan a sentir tan bien como deberían. Espero que para la secuela, o segunda temporada, veamos más movimiento.

Emociones encarceladas

Al tratarse de una aventura narrativa que desea estar a la par de algunas de las mejores series de televisión de los últimos años, la historia solo puede llegar tan lejos como lo permite el guion, y son las actuaciones las cuales proporcionan que la experiencia logre elevarse de forma sustancial. Con un catálogo extenso de personajes, se necesita de un gran repertorio de actores que sean capaces de encapsular a la perfección los papeles que tienen. Aunque me gustaría decir que todo es perfecto, la verdad es que hay puestos que simplemente no cumplen con lo que se necesita, pero también hay muchos que sí.

Respecto a los tres personajes principales, Zoe, Vincent Walker, y Jay Holt, es triste decir que ninguno logra ser tan bueno como debería. En el caso de Zoe, contamos con dos interpretaciones de este personaje, una de niña, con la cual pasamos la mayor parte del tiempo, y Mali Bamber no sale de las ya clásicas entonaciones infantiles que hemos llegado a escuchar por años. Cuando vemos a esta pequeña en sus momentos felices, la intérprete hace un buen trabajo. Sin embargo, la mayoría del tiempo la infanta está sufriendo, y su entonación simplemente no logra convencer al jugador de los sentimientos que trata de transmitir. Afortunadamente, la versión adolescente de Zoe no sufre de estos problemas, y sí logra emitir el sufrimiento que los eventos de su niñez le causaron. Lamentablemente, una vez que el escenario le pertenece, la obra está a nada de terminar.

Por otro lado, Vincent Walker, interpretado por Oliver Britten, también deja mucho que desear. En ningún momento llegas a sentir por completo las complejas emociones que este personaje atraviesa. Su tono de voz siempre es bajo, como si algo lo estuviera deteniendo de gritar cuando algo malo le pasa a su familia, o de quedar perplejo cuando tiene un arma frente a su cara. Sin embargo, no puedo decir que hace un mal trabajo, aunque tampoco puede decir que hace un excepcional. Simplemente, cumple con su función, y ya. Claramente, hizo falta una mejor dirección que fuera capaz de sacar lo mejor de Britten.

Por último, Jay Holt cumple bien su papel como un adolescente frágil que se ve envuelto en una situación complicada, pero sufre de un problema similar al de Vincent. Ryan Nolan hace un buen trabajo en este papel, pero se siente muy limitado cuando se trata de expresarse. De los tres protagonistas, Jay es el que más sufre, y con quien pasamos más tiempo. Ni siquiera en el momento donde todo el peso de los eventos logran romper su espíritu, algo que en teoría debería ser el clímax de su historia, llega a concretarse de una forma que logre marcar al jugador. Los tres actores principales parece que solo hacen su trabajo, y solo eso. No hay algo que genuinamente logre conectar con todos los que tenemos el control en las manos.

Afortunadamente, el elenco de soporte es muy bueno. El resto de la familia Holt hace un trabajo maravilloso, con Tyler, a cargo de Josh Taylor, llevándose las palmas al lograr transmitir de gran forma las complejas emociones por las que atraviesa, y va más allá de simplemente un delincuente. Lo mismo puedo decir de Michelle, interpretada por Clara Emmanuel y Sharon Holt, a cargo de Jane Perry. Aunque hay algunos que caen en clichés, como el sheriff Dante Romero, quien tuvo vida gracias a Francisco Labbe, y Paul Hayes, a cargo de Rhydian Jones, todos hacen bien su trabajo, y me hubiera gustado ver más de ellos.

As Dusk Falls cuenta con un catálogo de actuaciones mixtas. Los actores principales dejan mucho que desear, y si bien el trabajo que presentan es aceptable, es innegable el hecho de que no logran llegar a los extremos emocionales que la mayoría de sus escenas requieren. Sin embargo, el elenco de personajes secundarios es bastante fuerte, y muchos de estos logran robarse múltiples escenas, y cada vez que se le da un enfoque a Tyler Holt o Sharon, sus respectivos actores hacen un muy buen trabajo.

Si no está roto…

As Dusk Falls sabe exactamente lo que es, y no trata de romper algún tipo de terreno nuevo. Es una aventura narrativa en donde tus decisiones afectan el rumbo de la historia. Para esto, el juego hace uso de momentos importantes donde tienes que elegir la opción que consideres mejor para la situación en la que te encuentras. Para esto, el título emplea tres herramientas bastante claras que determinan el camino que tomará tu historia.

En primer lugar, tenemos las decisiones sencillas, aquellas que determinan los eventos inmediatos, y tienes un tiempo determinado para elegir la opción que más te convenga. Por ejemplo, llega un momento en donde Vincent tiene que convencer a uno de los hermanos Holt de que les dé pizza. Dependiendo de qué tan bien conoces a los personajes y si prestaste atención a previas conversaciones, podrás navegar de forma efectiva para ganar algo de comida. A primera instancia, acertar o fallar esta tarea no tiene un significado relevante en los hechos que suceden inmediatamente. Sin embargo, estas interacciones proporcionan alguna pista para futuras elecciones con una mayor importancia, o forman parte de una gran cadena que poco a poco va construyendo el camino que vas a tomar sin que te des cuenta.

Seguido de esto, tenemos los momentos decisivos. A diferencia de los eventos y conversaciones tradicionales, aquí no hay un tiempo presionándote para tomar una iniciativa. Esto se debe principalmente a que los problemas que se nos presentan aquí son más importantes, y determinan qué camino tomará la historia. Por ejemplo, hay varios segmentos en donde estas elecciones culminan en la muerte de un personaje, por lo que no estamos hablando de rutas simples, sino que cada una ofrece cambios sustanciales que tienen repercusiones marcadas a lo largo de toda la historia.

Por último, los QTE también son una forma de tomar una decisión. A diferencia de otros juegos de este estilo en donde no presionar el botón indicado culmina en tu muerte, obligándote a repetir cierta sección, este no es el caso en As Dusk Falls. En su lugar, el presionar un botón en el momento correcto, o fallar espantosamente, da pie a diferentes interacciones. Junto a esto, el control vibra antes de que tengas que realizar un acción. Muchos títulos simplemente te sorprenden, pero en el trabajo de INTERIOR/NIGHT tienes una advertencia previa que es más que bienvenida para que de antemano ya estés determinado a tomar un camino que consideres favorable para ti.

Al finalizar cada capítulo, se nos presenta una línea temporal que nos muestra con lujo de detalle el camino que tomamos y cómo llegamos a él. Aquí se puede apreciar que la historia de As Dusk Falls está construida con una serie de eventos que son inevitables, pero con varias opciones que le agregan la suficiente variación a los acontecimientos para asegurar que tus partidas sean diferentes entre ellas, a menos que repitas tus previas acciones. Esto no quiere decir que los cambios sean menores. En su lugar, aquí vemos modificaciones sustanciales que van desde conocer una nueva faceta de algún personaje, un elenco completamente diferente para ciertas escenas, hasta la vida o muerte de alguien, bloqueando o dando pie a más secciones.

As Dusk Falls no rompe terreno nuevo, sino que, como muchas interpretaciones modernas de viejos conceptos, hace todo lo posible para hacer la vida del jugador más sencilla, eliminando el concepto de “game over” para dar pie a una narrativa más fluida, y proporciona las herramientas necesarias para que logres elegir el camino que deseas construir a lo largo de las seis horas que dura el juego. Es una experiencia entretenida, que siempre se mantiene en movimiento.

¿Al nivel de Breaking Bad?

El objetivo principal de As Dusk Falls es proporcionar una experiencia narrativa inspirada en algunas de las series de televisión más exitosas de los últimos años, como Breaking Bad. ¿El resultado? Bueno, es algo mixto. La libertad de elegir el camino gracias a la interactividad hace que la historia tenga sus puntos negativos y positivos. Por un lado, de verdad sientes que esta es tu historia, que tus decisiones fueron las que te llevaron a los créditos, y no que solo estás siguiendo un camino de migajas que dejaron los desarrolladores. Sin embargo, esto también significa que algunos puntos claves pueden ser omitidos por completo, y un par de tramas son abandonadas abruptamente. Claro, para la tercera o cuarta vez que decidas empezar desde cero este no será un problema, pero es muy probable que tu primera partida tenga algunas lagunas que no logres comprender a primera instancia.

Afortunadamente, la historia es lo suficientemente entretenida para que darle una segunda o tercera oportunidad no suene como una mala idea. Gracias a que cada capítulo está estructurado de una forma similar a lo que vemos en la televisión, con una duración de una hora, también es muy fácil hacer un maratón hasta el final, o disfrutar de la trama un episodio a la vez. Incluso no me sorprendería si en un futuro vemos As Dusk Falls en Switch, en donde sería una gran inclusión al catálogo de esta consola.

Respecto a su presentación visual, hay momentos en donde el estilo 2D en stop motion funciona, especialmente en las secciones de tensión, pero también es cierto que las escenas de acción llegan a parecer algún proyecto de stop motion bastante sencillo, y nunca llegan a ser tan buenos como seguramente INTERIOR/NIGHT lo tenía en mente. Por su parte, los actores de voces principales dejan mucho que desear, Vincent, Zoe de niña y Jay parece que no tienen la dirección correcta y sus interpretaciones nunca llegan a los niveles de alta emoción que requiere la historia. Afortunadamente, el elenco de soporte logra balancear esto, y sí son capaces de cumplir con el nivel de drama que se nos presenta.

El gameplay, aunque nada especial, cumple muy bien su función de darte las herramientas necesarias para siempre tomar la decisión que tengas en mente, ya sea por medio de una elección de diálogo o por los QTE. Lo mejor de todo, es que gracias a las opciones de accesibilidad, puedes modificar cada aspecto del estilo de juego para que sientas muy poca presión y te tomes todo el tiempo del mundo para elegir un camino, o todo lo contrario y tener que reaccionar inmediatamente a cada una de las cuestiones que se te presentan. Por si fuera poco, también hay un elemento coopertaivo en donde dos o más personas pueden tomar decisiones usando un control adicional o una aplicación para móviles. Sin embargo, debido al periodo de reseña, no tuve acceso a esta función.

Al final del día, As Dusk Falls es una experiencia narrativa sumamente entretenida que te mantendrá con el control en las manos en todo momento, y es una gran exclusiva para todos los usuarios de Xbox. Considerando el final de esta “temporada”, ya no puedo esperar para una secuela y conocer un poco más de Zoe y su abuelo.