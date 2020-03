Resumen – Nintendo Direct Mini 3.26.20

Vaya sorpresa la que nos hemos llevado la mañana de este jueves 26 de marzo, pues a pesar de los rumores que se venían manejando, Nintendo decidió saltarse por completo los protocolos y de la nada, sin previo aviso, publicar uno de sus famosos Direct para hablar de los próximos juegos que estarán llegando al Switch. En caso de que te no hayas podido ver la transmisión todavía, acá de te dejamos las noticias más importantes.

Fecha para Xenoblade Chronicles Definitive Edition

El Nintendo Direct array con un fabuloso nuevo tráiler para Xenoblade Chronicles Definitive Edition, el cual, además de dejarnos ver más sobre esta aventura remasterizada que originalmente vimos en el Wii, nos anunció que el próximo 29 de mayo será su llegada oficial (la filtración terminó siendo cierta), esto junto con una bella edición de colección. Por si todo esto no fuera poco, también se reveló Future Connected, nuevo contenido para el juego que hará las veces de epílogo.

Juegos de 2K al Nintendo Switch

Otro rumor que ha quedado confirmado. Justo como se había venido manejando desde hace unos días, 2K Games lanzará algunos de sus títulos para el Nintendo Switch. Así es, la BioShock Trilogy, junto con la Borderlands Legendary Collection (Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands The Presequel) y XCOM 2, estarán teniendo versiones para el Nintendo Switch. Los tres paquetes se estarán lanzando este 29 de mayo.

Fecha evento de pascua de Animal Crossing: New Horizons

A pesar de que ya se nos había anunciado que la primer evento de temporada de Animal Crossing: New Horizons sería relacionado a la pascua, hoy en el Nintendo Direct, se confirmó que se llevará a cabo del 1 al 12 de abril. Como puedes ver en el video, la idea será juntar huevos de un conejos que visitará nuestra isla, además de que podrás hacer objetos exclusivos de dicho evento.

Catherine Full Body llega al Switch

Al menos algo de lo que no sabíamos. Atlus ha decidido que la versión mejorada de su fabuloso Catherine Full Body tenga una versión para el Nintendo Switch, la cual, ha sido confirmada para salir el próximo 7 de julio. No se informó de contenido extra ni nada especial para esta versión, misma que seguramente también llegará en formato físico.

¡Nuevo Personaje de Smash!

Finalmente sabemos quién será el primera personaje del segundo Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate. De manera bastante sorpresiva, se nos anunció que uno de los peleadores de ARMS se unirá al popular juego de peleas. No se nos dijo exactamente quién será, pero se comunicó que la noticia completa se estará dando en junio de este año. Además, podrás probar la versión completa de ARMS sin costo alguno a partir de hoy 26 de marzo y hasta el 6 de abril.

Demo de Bravely Default II

Después de haber sido revelado en Nintendo Direct hace unas semanas, ahora se nos presentó un nuevo tráiler de Bravely Default II para presentarnos a varios de sus personajes. Para cerrar, se nos dijo que hoy mismo se estará lanzando un Demo del juego, sin embargo, no se dio fecha exacta de estreno, solo se reiteró que estará llegando en algún punto de este 2020.

Nuevo tráiler de las expansiones de Sword & Shield

Para cerrar el no tan mini Nintendo Direct de hoy, se nos presentó un nuevo avance de las expansiones que tendrán Pokémon Sword & Shield. La primera parte, The Isle of Armor, se estará estrenando a finales de junio, mientras que The Crown Tundra aterrizará en otoño de este año.