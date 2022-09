Resumen – Nintendo Direct 13/09/2022

El día de ayer fue bastante sorpresivo, dado que Nintendo en pleno lunes dio a conocer que liberarían un nuevo directo, mismo en el que se informó que se iban a dar a conocer videojuegos planeados para esta temporada de invierno. Y en caso de que te hayas pedido la presentación, te traemos el resumen con lo más importante del video.

Fire Emblem Engage

Se reveló un nuevo juego en la línea principal de Fire Emblem, conocido como Engage, el cual estará disponible en Nintendo Switch el próximo 20 de enero de 2023. También se confirmó una edición de colección. Puedes conocer más aquí.

It Takes Two

El ganador del Juego del Año de 2021, It Takes Two, por fin llegará al Nintendo Switch el próximo 4 de noviembre de 2022. Puedes conocer más aquí.

Fatal Frame: Mask Of The Lunar Eclipse

Después de lanzamiento en Japón en 2008, Fatal Frame: Mask Of The Lunar Eclipse por fin llegará a occidente a principios de 2023. Esta entrega estará disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes conocer más aquí.

DLC de Xenoblade Chronicles 3

Se confirmó que la segunda ola de DLC para Xenoblade Chronicles 3 estará disponible el próximo 13 de octubre, e introducirá un nuevo personaje conocido como Ino. Puedes conocer más https://atomix.vg/este-es-el-personaje-que-llegara-a-xenoblade-chronicles-3/aquí.

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake

Tuvimos un nuevo tráiler de Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake, el cual sigue con una ventana de lanzamiento de 2023. Puedes conocer más aquí.

Tunic

Se confirmó que Tunic llegará a Nintendo Switch el 27 de septiembre, mismo día en el que también estará disponible en consolas de PlayStation. Puedes conocer más aquí.

Front Mission

Un nuevo tráiler reafirmó la fecha de lanzamiento del remake de Front Mission para el próximo mes de noviembre. Junto a esto, el remake de Front Mission 2 estará disponible en algún punto de 2023. Por último, se confirmó que un remake de Front Mission 3 ya está en desarrollo. Puedes conocer más aquí.

Story Of Seasons: A Wonderful Life

Harvest Moon: A Wonderful Life tendrá una nueva versión, conocida como Story Of Seasons: A Wonderful Life, la cual llegará a Nintendo Switch en el verano de 2023.

Splatoon 3

El primer Splatfest oficial de Splatoon 3 se llevará a cabo entre el 23 y 25 de septiembre. Los jugadores podrán elegir entre tres opciones de equipo para llevar a una isla desértica. Puedes conocer más aquí.

Octopath Traveler II

Se confirmó que Octopath Traveler II llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC el próximo 24 de febrero de 2023. Puedes conocer más aquí.

Theatrhythm Final Bar

El juego de ritmo de Final Fantasy está de regreso con Theatrhythm Final Bar, el cual estará disponible el próximo 16 de febrero de 2023, e incluirá más de 300 canciones en su lanzamiento, con más planeada en actualizaciones futuras. Puedes conocer más aquí.

Nintendo Switch Online

Pilotwings, Mario Party 1 y Mario Party 2 llegarán al N64 en el Switch Online + Expansion Pack en 2022, mientras que Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding, Excitebike 64 y GoldenEye estarán disponibles a lo largo del 2023. Puedes conocer más aquí.

Various Daylife

Nuevo juego de Square Enix que ya está disponible en la eShop del Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League

Pauline y Diddy Kong llegarán a este juego como actualizaciones gratuitas en septiembre.

Atelier Ryza 3

Se confirmó que la tercera entrega de Atelier Ryza será toda una realidad, y estará disponible el próximo 24 de febrero de 2023. Puedes conocer más aquí.

Mario Kart 8 Deluxe

Se confirmó que la tercera ola de DLC para Mario Kart 8 Deluxe estará disponible en la temporada de holiday de este año, e incluirá las pistas de Merry Mountain y Peach Gardens. Puedes conocer más aquí.

Nintendo Switch Sports

La actualización de golf se ha retrasado, y en lugar de estar disponible en otoño, llegará hasta el invierno. Puedes conocer más aquí.

Pikmin 4

Se confirmó que Pikmin 4 ya es toda una realidad, y esta entrega contará con una nueva cámara. Puedes conocer más aquí.

Harvestella

El juego que combina un estilo de simulación de vida con RPG, Harvestella, tuvo un nuevo vistazo, y se confirmó que un demo llegará a la eShop hoy mismo.

Bayonetta 3

Tuvimos un nuevo y extenso tráiler de Bayonetta 3. También se reveló otro gameplay del juego. Puedes conocer más aquí.

Resident Evil

Se confirmó que Resident Evil Village, Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 llegarán al Switch este mismo año, pero como versiones para la nube. Puedes conocer más aquí.

SIFU

Se confirmó que SIFU dejará de ser una exclusiva de PlayStation en consolas, y llegará al Nintendo Switch el próximo 8 de noviembre. Puedes conocer más aquí.

Tales of Symphonia

El clásico RPG de acción de Bandai Namco tendrá una remasterización para consolas y PC, el cual estará disponible a principios de 2023. Puedes conocer más aquí.

Kirby’s Return To Dreamland Deluxe

Una remasterización de Kirby’s Return To Dreamland de Wii estará disponible el 26 de febrero de 2023. Esta versión Deluxe tendrá nuevo contenido. Puedes conocer más aquí.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

No solamente se confirmó el nombre de la secuela de Breath of the Wild, sino que también se reveló que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible el 12 de mayo de 2023 en Nintendo Switch. Puedes conocer más aquí.