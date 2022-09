Hace unos momentos se confirmó que el día de mañana, 13 de septiembre, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. Aunque muchos celebraron esta noticia, parece que hay un grupo de personas inconformes. Junto a la revelación de este evento, también se reveló que en Reino Unido no se transmitirá esta presentación en vivo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo UK confirmó que el próximo Direct no se transmitirá en esta región, esto debido al reciente fallecimiento de la reina Isabel II. En su lugar, una vez que el evento llegue a su fin en el resto del mundo, la presentación estará disponible en el canal de YouTube oficial de la compañía en Reino Unido. Esto fue lo que se comentó al respecto:

As a mark of respect during this period of national mourning, we will not livestream tomorrow’s Nintendo Direct. It will be published as a video-on-demand on our YouTube channel at 16:00 (UK time) tomorrow.

— Nintendo UK (@NintendoUK) September 12, 2022