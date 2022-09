¡Mañana tendremos un nuevo Nintendo Direct!

Después de múltiples rumores, el día de hoy se ha confirmado que el día de mañana, 13 de septiembre, por fin se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. Sin duda alguna, una noticia que muchos han estado esperando con ansias.

El próximo Nintendo Direct se llevará a cabo a las 7:00 AM (hora del Pacífico), o 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración de 40 minutos, y se enfocará principalmente en los juegos que llegarán al Nintendo Switch en la temporada de invierno.

Aunque por el momento no hay detalles, esto significa que tendremos un mejor vistazo a títulos como Bayonetta 3, Pokémon Scarlet & Violet, así como algunos de los títulos third party que llegarán este año. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp por fin tenga una fecha de lanzamiento.

Recuerda, el próximo Nintendo Direct se llevará a cabo el día de mañana, 13 de septiembre, a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Splatoon 3 tuvo el mejor lanzamiento de Nintendo en la historia de Japón.

Vía: Nintendo