Justamente como ya se esperaba, el Nintendo Direct de hoy culminó con un nuevo tráiler de la secuela de Breath of the Wild, en donde podemos ver a Link surcar los cielos de Hyrule. Junto a esto, se confirmó que esta entrega llevará el nombre oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Por si fuera poco, también se confirmó que este título llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023.

No contentos con el tráiler, Nintendo también compartió el arte principal de Tears of the Kingdom.

Vía: Nintendo Direct