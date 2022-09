Resident Evil Village y más juegos de la serie llegarán a Nintendo Switch

El día de hoy fue una ola de emociones en el Nintendo Direct, dado que se dieron a conocer nuevos videojuegos llegarán en la temporada de invierno, así como el nombre oficial para el nuevo The Legend of Zelda. Sin embargo, las terceras compañías también tuvieron su espacio en la emisión, y justo ahí se confirmó algo no muy esperado.

Capcom dio a conocer que Resident Evil Village llegará para Nintendo Switch. Pero eso no es todo, dado que también Remake 2 y Remake 3 se suman a la lista. Pero hay algo que posiblemente no le guste a los fans, ya que son adaptaciones mediante la nube, algo que también pasó con el séptimo juego de la saga.

La fecha de salida aún no está definida para estos juegos, pero llegarán en algún punto de 2022.

Vía: Nintendo Direct