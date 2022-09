¿No tuviste suficiente con Kirby and the Forgotten Land? Bueno, el día de hoy se confirmó la existencia de Kirby’s Return To Dreamland Deluxe. Esta será una remasterización del clásico de Wii, la cual estará disponible en Nintendo Switch el próximo 24 de febrero de 2023.

Esta remasterización no solo nos dará la oportunidad de jugar este clásico, sino que también incluirá una nueva transformación, y ahora todos podrán jugar con Kirby si así lo desean.

Vía: Nintendo Direct