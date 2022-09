Tenemos nuevo gameplay de Bayonetta 3

El Nintendo Direct tuvo anuncios importantes como la revelación del nombre del nuevo The Legend of Zelda, así como el primer vistazo a títulos que se creían descartado como el propio Pikmin 4. Por su parte, las terceras compañías no se quedaron atrás. Y para recordarnos que Bayonetta sale en aproximadamente un mes más, se lanzó un nuevo tráiler.

Aquí lo puedes checar:

En el video se aprecia la gama de movimientos con los que va a contar la bruja, así como las diferentes dificultades del juego. También se da un vistazo a los equipables y cinemáticas que convierten a Switch en todo un portento.

Recuerda que el juego se lanza el próximo 28 de octubre.

Vía: Nintendo Direct