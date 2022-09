Se revela oficialmente Atelier Ryza 3

El pasado Nintendo Direct estuvo lleno de sorpresas, y uno de los títulos que más llamó la atención en este sentido fue Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and The Secret Key. Así es, la amada serie de Koei Tecmo tendrá una nueva entrega.

Durante la presentación no solo vimos el primer tráiler de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and The Secret Key, sino que se confirmó que esta entrega estará disponible en Nintendo Switch el próximo 24 de febrero de 2023. Esta es su descripción oficial:

“Ryza y sus amigos parten a investigar unas extrañas islas que han aparecido por todo el mundo. Los jugadores explorarán vastos parajes con total libertad en este animado juego de rol. Además, once héroes de lo más variopinto se unirán al equipo. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key llegará a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023”.

Junto a esto, se menciona que la fórmula de la serie contará con una serie de nuevos elementos, los cuales, lamentablemente, aún no se han revelado. En temas relacionados, aquí puedes checar el resumen del Nintendo Direct de hoy. De igual forma, ya sabemos cuándo se llevará a cabo el nuevo Splatfest.

Vía: Nintendo Direct