Square Enix revela Theatrythm Final Bar Line para Switch y PS4

Nintendo Direct nos dejó anuncios interesantes como un port para Kirby Return to Dreamland, entre otros lanzamientos destacados como el regreso del querido Tales of Symphonia para esta generación de consolas. Sin embargo, Square Enix no se quiso quedar atrás y presentó Theatrythm Final Bar Line, un compilado de música de muchas de sus franquicias.

Aquí el primer avance:

El juego no se va a limitar solo a llegar a Nintendo Switch, pues también va a lanzarse en PS4, con música de otras franquicias por llegar como SAGA, Dragon Quest y hasta el reciente remake de Live a Live.

Se lanza el próximo 16 de febrero de 2023.

Vía: Nintendo Direct