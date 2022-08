Ranking: Xenoblade Chronicles

Poco a poco, la serie de Xenoblade Chronicles se ha venido ganando un lugar muy especial tanto de los JRPG, como en general en toda la industria. Desde su nacimiento en 2010 en el Wii, la franquicia de Monolith Soft ha venido a más, esto gracias a sus enormes aportaciones en todos los niveles que la colocan como parte de la gran vanguardia del género al que pertenece. Hace tan solo unos días finalmente pudimos recibir a su tercer entrega numérica, la cual, ratificó todo lo que te comentamos y afianzó la obra de Tetsuya Takahashi como una de las más importantes de los últimos años. Por tal motivo, hemos decidido prepárate un ranking en el que listamos a cada uno de los juegos con este nombre, comenzando del menos bueno, hasta llegar al que para nosotros, brilla de manera más intensa. Por supuesto, esperamos tus comentarios al respecto.

5.- Xenoblade Chronicles X

Después de que la primera entrega de la serie se convirtiera en leyenda con su estreno en el Wii, todos esperábamos que el Wii U fuera la casa de una secuela directa, sin embargo, Monolith tenía otros planes. De esa forma, en pleno 2015 cuando dicha consola seguía sin levantar en lo comercial, se decidió lanzar Xenoblade Chronicles X, juego que si bien, tomaba parte de las bases a nivel de gameplay de su antecesor, en realidad se iba por caminos marcadamente diferentes, apostando por una narrativa más apegada a la ciencia ficción e incluso a nuestra realidad. Al final del día se nos entregó un grandísimo RPG que vale mucho la pena y que esperamos, pronto se esté lanzando con una versión mejorada para el Nintendo Switch, pues al menos por el momento, sigue atado a la plataforma para la que salió originalmente.

4.- Xenoblade Chronicles 2

El año de lanzamiento del Nintendo Switch siempre será recordado como uno de los más memorables para la compañía, pues se pusieron apuestas verdaderamente fuertes. Además de estrenar con cosas como Breath of the Wild, unos meses más tarde tuvimos a Super Mario Odyssey, esto para cerrar aquel 2017 con el estreno de Xenoblade Chronicles 2, juego que originalmente estaba pensado para el Wii U pero que por diferentes temas, mejor se trasladó a la nueva plataforma. Si bien, el estado técnico del título no es el mejor, la realidad es que se nos entregó el RPG que estábamos esperando, siendo un muy digno sucesor de la legendaria aventura de Shulk y compañía. Las mejoras en todos los apartados no se hicieron esperar y rápidamente, sus personajes se convirtieron en los favoritos de muchos.

3.- Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country

¿La expansión por encima del juego completo? Pues bien, hay que recordar que en realidad, Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country se vendió como un juego casi completamente nuevo y por separado de lo que fue Xenoblade Chronicles 2, y en realidad, sí se sentía como una aventura aparte completamente nueva. El asunto aquí es que además de ampliar sustancialmente el lore de la serie con una historia verdaderamente memorable, este título mejoró mucho en lo técnico, además de que implementó varias ideas a nivel de gameplay bastante interesantes que sí lo diferenciaron por completo del título en el que se basa. Sin duda alguna, esta parte de Xenoblade Chronicles es la que menos se ha explorado. En caso de que no le hayas dado una oportunidad, te recomendamos ampliamente hacerlo, pues como ya te lo comentamos, sí se siente como un juego nuevo y completo.

2.- Xenoblade Chronicles

Luego de haberse hecho de un nombre dentro del medio durante la era del primer PlayStation con lo que fue la mítica saga de Xenogears, Tetsuya Takahashi y su equipo decidieron emprender una nueva aventura, en esta ocasión de la mano de Nintendo. Así, en 2010 fuimos testigos de uno de los juegos más ambiciosos del Wii y probablemente, uno de los RPG más grandes de todos los tiempos. Xenoblade Chronicles se convirtió en leyenda no solo por su titánico tamaño e impresionante historia, sino por la forma en la que venía a revolucionar la manera en la que jugábamos este tipo de títulos, presentando un sistema complejo y vanguardista marcadamente diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente. De esa forma, varios quedamos profundamente enamorados de este universo.

1.- Xenoblade Chronicles 3

El estado de la serie era bastante incierto tras el estreno de Xenoblade Chronicles 2 y su expansión, sin embargo, hace unos meses tan solo, se nos confirmó que Xenoblade Chronicles 3 estaba prácticamente listo para salir y a finales de julio de este 2022, el juego estaba aterrizando en el Nintendo Switch. Por supuesto, las expectativas eran muy altas, pero la realidad es que nadie se esperaba el juego que se nos terminó entregando. Construyendo sobre las bases de sus antecesores, este título presenta uno de los sistemas de combate más complejos y a la vez armoniosos que jamás nos haya tocado experimentar en un JRPG. Si a esto le sumas grandes logros técnicos, una historia memorable y claro, música de auténtico alarido, tienes como resultado uno de esos títulos que han quedado para la posteridad.