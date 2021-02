Probamos el Razer Viper Mini

Nuestra forma de consumir videojuegos se ha venido sofisticando de manera muy intensa en la última década. De conformarnos con los dispositivos que venían en nuestras computadoras caseras, hemos pasado a avanzados teclados y mouse que cuestan cientos de dólares. Por supuesto, esto ha hecho que disfrutemos aún más de diferentes títulos, ya sean los famosos multiplayer competitivos, o experiencias en solitario. Por tal motivo, elegir los periféricos correctos, es igual de importante que saber qué componentes serán los mejores para tu PC dedicada al gaming; la cosa es que actualmente el mercado está saturado de opciones y muchas veces, es bien complicado saber qué nos conviene. En los últimos días hemos estado usando de manera intensa el Razer Viper Mini, mouse dedicado al gaming de reducido tamaño y peso que creo, será ideal para algunos, pero un poco incómodo para otros.

El mouse es una herramienta súper importante para quienes solemos pasar más de 10 horas al día pegados a una computadora. Básicamente es una extensión de nuestras manos para interactuar con todo lo referente a nuestros trabajos. Si a esto le sumas que por momentos, también es la vía por la cual interactuamos con videojuegos, pues tienes como resultado un objeto que juega un papel crucial en nuestra cotidianidad. Antes de pasar a usar el Razer Viper Mini, usaba un Hyper X Pulsefire, el cual, de hecho, fue mi mouse principal por los últimos dos o tres años si no mal recuerdo. Gran pieza de hardware, pero con un uso que ya comenzaba a denotar su edad.

Siempre cambiar un dispositivo como el que te comento después de haberlo usado durante tanto tiempo puede ser extraño, pues tu mano básicamente se ha amoldado a la forma de éste sin que te des cuenta, por lo que tomar cualquier otro mouse, siempre produce un sentimiento extraño. Lo primero que me sorprendió al momento de comenzar a usar en forma el Razer Viper Mini como mi nuevo mouse principal, fue lo ligero que es y lo fácil que se desliza sobre la mesa de madera en la que lo uso, esto sin mencionar el gran sentimiento que siempre produce presionar botones completamente nuevos. Hablando de eso, me llamó mucho la atención lo silencioso que es al momento de hacer click, esto gracias a los switch ópticos que utiliza para registrar acciones en sus botones, los cuales, además de hacerlo en menos de 0.2 mil segundos, justamente reducen mucho el ruido que producen, algo que al menos a mi parecer, es bastante positivo.

Ahora bien, la palabra “Mini” no viene en vano en el Razer Viper Mini. Justo como seguro te lo estás imaginando, estamos frente a un mouse de tamaño y peso reducido. El tamaño, en los mouse, sí que importa, pues como te decía, es un dispositivo que se suele usar por muchas horas al día. Aquí te diría que si eres de manos grandes, mejor consideres irte por un Razer Viper Ultimate o cualquier otro mouse de la marca pero de tamaño regular, pues sin lugar a dudas, encontrarás bastante incómodo un mouse del tamaño del que estamos revisando en estos momentos. Yo cuento con manos de tamaño bastante regular, por lo que no he tenido mayor problema, pero es indudable que en cuanto lo comienzas a usar, sientes lo reducida que es la superficie sobre la que descansa tu mano.

Además de usarlo para la edición de video y las actividades cotidianas de estar navegando en internet y demás, decidí probar el Razer Viper Mini con mi RTS favorito. A pesar de que estoy considerablemente oxidado en Starcraft II, sentí que el mouse me estaba ayudando bastante con su precisión y sus seis botones configurables. El poder tener asignado uno de los laterales para que haga las veces de shift, es de mucha ayuda en un juego como el que te comento. Posteriormente cargué Cyberpunk 2077 y luego de que de nueva cuenta, no daba crédito de cómo es que se ve este título, noté lo bien que se comportaba el Viper Mini al momento de disparar y de hacer otro tipos de acciones dentro del juego.

Otro elemento que me ha encantado es su cable recubierto de tela, el cual, jamás se enreda y que al menos para mis necesidades, tiene la extensión perfecta. Igualmente te alegrará saber que es posible configurar distintos perfiles dentro del propio mouse por si es que juegas diferentes géneros al mismo tiempo. Definitivamente no es lo mismo brincar de un RTS como el que te contaba, a un FPS. Su elegante diseño y gran acabado, solo se comparan con lo placentero que es para la vista ver todos los colores que sus leds son capaces de producir y que por supuesto, puedes configurar a tu gusto. Razer tiene un especial gusto cuando hablamos de diseño industrial. Sus productos tiene cierto look agresivo, pero a la vez sobrio.

Me he sentido sumamente cómodo con el Viper Mini siendo protagonista de mis actividades diarias frente a mi PC, y sin duda, es algo que te recomendaría dentro de su accesible rango de precio siempre y cuando no tengas manos demasiado grandes. Si eres de los que por ejemplo, suele sufrir cuando tomas los Joy Con del Switch, por ejemplo, te diría que mejor busques un mouse de tamaño regular, pues sí encontrarás incómodo uno como el que te he descrito en este artículo. Es claro que cuando se trata de calidad premium en periféricos para jugar, Razer es una de las mejores opciones que tienes en el mercado. ¿Suele ser más caro que otras marcas? Sí, por supuesto, pero recuerda que se te está vendiendo alta calidad y bastante estilo, elementos importantes para todos nuestros no tan amados miembros de la PC Master Race.