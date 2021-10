Prince of Persia: Sands of Time Remake sigue en desarrollo

Prince of Persia: Sands of Time Remake estaba contemplado para debutar en marzo de este año, sin embargo, el título fue retrasado indefinidamente. A raíz de esto, se especuló que posiblemente había sido cancelado, por lo que Ubisoft tuvo que salir a reiterar que seguían trabajando en él.

Vía la cuenta oficial del juego en Twitter, sus autores publicaron el siguiente mensaje para los fans:

“Hola fans de Prince of Persia. Queremos tomarnos este momento para reiterarles que el desarrollo de Prince of Persia: Sands of Time Remake sigue adelante, motivado e inspirado por su retroalimentación. Los estaremos actualizando conforme hagamos progreso y queremos agradecerles por todo su apoyo y paciencia.”

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake development team: pic.twitter.com/z9sFaBwz9N — Prince of Persia (@princeofpersia) October 28, 2021

Así que ahí lo tienes, el remake de Prince of Persia: Sands of Time sigue adelante, aunque Ubisoft todavía no está listo para mostrarnos más sobre él. Esperemos que las cosas progresen fluidamente, y podamos tener una nueva fecha de lanzamiento dentro de poco.

Nota del editor: Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que supimos algo sobre el juego, que muchos incluso llegaron a pensar que había sido cancelado. Originalmente planeado para debutar el 18 de marzo de este año, este remake se retrasó indefinidamente pero al menos sabemos que sigue en desarrollo.

Fuente: Ubisoft