Sony quiere vender 22 millones de PS5 en 5 meses

Sony ha presentado su reporte fiscal más reciente y dio a conocer su situación actual, así como los planes a futuro de la compañía nipona. En él anunciaron que el PlayStation 5 alcanzó las 13.4 millones de unidades vendidas. Y aunque esto implica un ritmo de ventas superior a su antecesor, el PS4, parece que no es suficiente para la marca, ya que su presentación de resultados del primer cuarto de su año fiscal fija una meta más ambiciosa: vender 22 millones de unidades para marzo de 2022.

Este objetivo podría verse afectado por los efectos de la pandemia que todavía están presentes. La escacez de microprocesadores y otros recursos necesarios para la producción de la consola, es una tendencia que continuará por un tiempo. Sin embargo, el analista Daniel Ahmad, piensa que PlayStation podrá lograrlo a pesar de las adversidades, pues sus números no han parado de crecer, aún cuando el porcentaje de tiempo de juego de los usuarios haya bajado un 17%.

Statements from Sony on its Game & Network Services business:

– Add on content / MTX / DLC sales continue to grow via PlayStation consoles.

– Gameplay time down 17% YoY, but revenue continues to grow.

– Expect stronger first party software sales through March 2022. pic.twitter.com/1lSDTaTxP3

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 28, 2021