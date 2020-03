¿Otro juego de anime?

El anime y los videojuegos no han tenido una muy buena relación últimamente. Aunque muchos de ellos se prestan naturalmente para ser adaptados como formas de entretenimiento interactivas, los desarrolladores no han encontrado una fórmula que logre replicar las frenéticas batallas del anime, o que puedan contarnos la misma épica historia o incluso darle la misma profundidad a complejos personajes. En su lugar, tenemos productos que implementan mecánicos de juego muy sencillas y repetitivas que realmente no logran cargar con el peso de su nombre. Incluso Dragon Ball Z: Kakarot, que adaptó al pie de letra la historia del anime, tuvo resultados un tanto mixtos durante su debut precisamente debido al problema que mencionaba anteriormente. Ahora, tenemos otro juego de anime en nuestras manos, y se trata de nada más y nada menos que My Hero’s One Justice 2.

My Hero Academia es uno de los shonen más populares allá fuera, así que tendría sentido que tarde o temprano la franquicia diera el salto a los videojuegos. Hace dos años, Bandai Namco y Byking Studios se dieron a la tarea de desarrollar My Hero’s One Justice para consolas actuales y PC, un título que, para bien o para mal, no tuvo el éxito ni recibimiento que sus desarrolladores seguramente esperaban. Con lo popular que es la franquicia, seguramente anticipaban cifras mucho más elevadas, pero obtuvieron todo lo contrario. Ahora, ambas compañías están de regreso con su secuela, My Hero’s One Justice 2, para ver si esta vez logran ganarse el corazón de todos los fans de la saga. ¿Lo lograron? No exactamente.

Una historia muy familiar

Sobra decirlo, pero My Hero’s One Justice 2 está basado en el universo de My Hero Academia, un mundo donde casi todos nacen con un superpoder, pero solo los mejores tienen la oportunidad de convertirse en Héroes Profesionales que se dedican a pelear contra el crimen. La historia de la campaña empieza cerca de la mitad de la tercera temporada del anime, cuando Izuku “Deku” Midoriya y sus compañeros de clase hacen el examen para obtener sus Licencias Provisionales de Héroe.

La historia es contada con escenas tomadas directamente del anime, pero adaptadas de tal manera que parece un cómic animado y narrado con voces de los personajes. Tras terminar la campaña, desbloquearás una historia adicional que te permitirá revivir los mismos acontecimientos pero contados desde la perspectiva de los villanos. En general, la historia ha sido modificada un poco a favor de provocar más peleas entre los personajes, algo que era de esperarse en este tipo de juegos. Al hacer esto, algunas de las escenas y momentos más impactantes del anime han sido eliminados, por lo que si esta es tu primera vez entrándole al mundo de My Hero Academia, te sugiero mejor ver el anime o leer el manga para saber de qué va toda la cosa, pues en general, se siente más como una recapitulación de la historia.

En general, ambas campañas no te tomarán mucho tiempo en completar, y aunque definitivamente no son lo más importante de My Hero One’s Justice 2, aún así te recomiendo completarlas pues desbloquearás nuevos personajes así como opciones de personalización. No podemos negar que My Hero’s One Justice 2 se ve bastante bien. Los personajes están renderizados con un estilo cel-shaded al igual que las arenas de batalla. El juego corre a 60 cuadros por segundo en PS4, Xbox One, y en PC, mientras que en Switch, corre a 30 cuadros, tanto en la versión portátil como en el Dock, pero esto no quiere decir que el título no esté optimizado para correr bien en la consola híbrida de Nintendo. Si llegaste a jugar el primer título en Switch, tal vez recordarás lo mal optimizado que estaba, pero con su secuela, me alegra decir que este no es el caso.

Varios modos de juego, misma jugabilidad

My Hero’s One Justice 2 es un “arena brawler” con peleas estándar de uno contra uno, pero con dos personajes adicionales a los que puedes utilizar como compañeros para propósitos ofensivos o defensivos. El elenco de personajes dentro del juego es bastante extenso y con 41 héroes y villanos disponibles, ciertamente hay mucho de dónde elegir. En el caso de personajes como Deku u Overdrive, que tienen diferentes versiones, cada una aporta lo suficiente para sentirse como algo único. La acción del combate, como tal vez lo esperabas, es bastante rápida e intensa y en ningún momento te dejará descansar.

El combate en sí es bastante simple, alternando entre ataques normales y habilidades especiales. Hay un sistema que te facilitará la ejecución de combos, en donde con solo presionar un botón, tu personaje hará la combinación de ataques más efectiva para hacer la mayor cantidad de daño posible. Es una mecánica que será de mucha utilidad para principiantes, pero puedo ver cómo esto podría no ser del todo agradable para los jugadores más experimentados. Sin duda, la acción en pantalla es uno de los elementos más disfrutables de My Hero One’s Justice 2, no tanto el combate por sí solo.

Cada superpoder está representado muy bien dentro del juego, asegurándonos que cada estilo de pelea se sienta como algo único. No todos los personajes están enfocados en hacer daño, y hay algunos que prefieren utilizar técnicas que les den una ventaja táctica dentro de combate. Los fans que estén familiarizados con la franquicia pueden predecir cómo se desempeñaran algunos héroes en el calor de la batalla, pero aún así será necesario invertir una buena cantidad de tiempo para conocer cómo funcionan las diferentes habilidades de cada uno.

Las batallas se llevan a cabo en una amplia variedad de escenarios de la saga. A pesar de las diferencias entre escenarios, todos cumplen la misma función, y cualquier elemento adicional dentro de ellos es meramente cosmético. Hay cierto nivel de destrucción en estos escenarios, pero tampoco esperes que cada batalla termine con la decimación de una ciudad.

Además de la campaña, también hay un modo de entrenamiento, que como su nombre lo indica, te permitirá conocer a cada personaje y poner en práctica tus habilidades en contra de la computadora. El modo online te permitirá enfrentarte contra otros jugadores, de manera clasificatoria o casual, y la verdad es que difícilmente experimenté lag, incluso utilizando conectividad Wi-Fi. El modo arcade consiste de una serie de peleas, con 3 diferentes “rutas” a elegir, cada una de ellas ofreciendo diálogo único entre personajes, y si logras ganar seis peleas seguidas, serás recompensado con varios objetos dentro del juego. Vale la pena aclarar que este modo ya está disponible desde día uno, y no hay necesidad de esperar por un parche como en el primer juego. Y también el modo de personalización, donde podremos equipar a nuestros personajes con diferentes objetos que vayamos recolectando a lo largo de todos los diferentes modos de juego, así como personalizar nuestra carta de jugador.

La más reciente adición en llegar a My Hero One’s Justice 2 es el modo Free Play, donde podrás hacer equipo con un amigo, tú como el personaje principal y él como tu compañero, o viceversa. Sin embargo, hay ciertas limitaciones al jugar como el compañero, por ejemplo, tienes una barra de salud limitada, la barra de Plus Ultra es compartida, y el héroe principal debe ser quien dé el golpe final.

Modo de Misiones ¿Qué tan extenso es?

Una de las más interesantes novedades en My Hero One’s Justice 2 es el Modo de Misiones, que en ocasiones se llega a sentir como un juego de mesa y en seguida te explico por qué. Aquí tendrás la oportunidad de crear tu propia Agencia de Héroes y participar en misiones establecidas. En un inicio, solo contarás con Deku, pero al gastar Monedas de Héroe puedes hacer crecer tu compañía. A pesar de que puedes intercambiar entre personajes cuantas veces quieras, te recomiendo apegarte a solo unos cuantos, pues entre más veces utilices a un personaje más fuerte se convertirá, y créeme, en las misiones más avanzadas vas a necesitar estar lo más preparado posible.

Después de haber elegido una misión, serás transportado a un tablero con enemigos y objetos. Tu misión aquí será evitar que la zona sea destruida, y para hacerlo, navegarás el tablero intercalando turnos con tus rivales. Algunos enemigos harán más daño que otros, por lo que se requiere de cierta estrategia para superar estos desafíos, ya que únicamente puedes tomar una acción por turno, ya sea moverte o enfrentarte contra algún enemigo. Una vez que completemos una área, la salud de nuestro personaje no se regenerará, lo que significa que deberemos ser muy cuidados al momento de tomar una decisión.

Proteger exitosamente cada zona nos recompensará con objetos para personalizar a nuestro equipo, además de Monedas de Héroe, que como te explicaba anteriormente, sirven para hacer crecer a nuestra agencia. Si queremos triunfar en las zonas más complejas, será absolutamente necesario subir de nivel a nuestros héroes, emparejarlos con otros personajes que tengan sinergia con ellos y conseguir mejores objetos.

No le metieron mucho esfuerzo

En general, My Hero One’s Justice 2 cumple con muchos de los elementos que esperábamos de una secuela: nuevos héroes, escenarios y modos de juego. Sin embargo, algunos de los elementos clave del juego original permanecen intactos, y esto no es necesariamente algo bueno. Hay un poco más de profundidad en el combate, pero nada que realmente lo haga resaltar. El Modo Misiones ofrece un buen nivel de re-jugabilidad, pero después de cierto tiempo se llega a volver tedioso. La habilidad de jugar con un amigo ciertamente se agradece, pero las restricciones y limitaciones de este modo hacen que la experiencia se sienta un poco injusta para el jugador que asignemos como compañero. Por cada paso adelante, My Hero One’s Justice 2 da dos pasos atrás.

Byking y Bandai se fueron muy a la segura con esta nueva entrega, y en lugar de sentirse como un producto totalmente nuevo, se siente más como un My Hero One’s Justice 1.5. Los fans de la franquicia apreciarán la cantidad de contenido que está a nuestra disposición, pero hay ocasiones donde menos es más, y ciertamente esta es una de ellas. Si esta sería tu primera vez entrándole al mundo de My Hero Academia, te recomiendo mejor hacerlo a través del anime o manga, porque lamentablemente My Hero One’s Justice 2, es solo otro juego de anime.