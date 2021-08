No te voy a mentir, no sé bien ni por dónde comenzar a hablarte de lo que han sido mis primeras cinco horas con Deathloop. Claro, podemos decir que es la nueva propuesta de Arkane Studios, compañía desarrolladora que a lo largo de los últimos años, ha ganado muchísimo prestigio por su forma tan especial de interpretar a los llamados immersive sims con títulos como la trilogía de Dishonored y la alocada propuesta que fue Prey. Además, estamos frente a una exclusiva de consolas de PS5, trato que obviamente se firmó antes de que Microsoft comprara a los padres de The Elder Scrolls junto con todos sus estudios e IPs, esto en una de las transacciones más importantes de la historia del medio. Pero bueno ¿de qué va este extraño juego? ¿qué tanto se alocaron sus creadores para darle forma? En el siguiente contenido intentaré darle respuesta a estas y más interrogantes, esto bajo el entendido de que mientras escribo esto, sigo aprendiendo mucho de cómo es que funciona este complejo rompecabezas.

Antes de entrar en materia, me gustaría recalcar que como te comentaba, estas impresiones solamente son una previa luego de haber jugado alrededor de cinco horas, es decir, me falta muchísimo por explorar y sobre todo por entender cómo es que funciona Deathloop y cada una de sus piezas. La verdad es que mi encuentro con lo nuevo de Arkane ha sido sumamente bizarro y extraño, pues sigo intentando comprender cómo unir sus partes para que la experiencia que estoy teniendo, vaya tomando forma y claro, sabor. No estoy diciendo que no me esté gustando ni mucho menos, lo que digo es que sigo sin tener una imagen realmente clara de qué fue lo que se intentó con este título para poderte dar un veredicto final. Lo que sí te puedo adelantar es que si nunca comprendiste por qué somos tan fans de cosas como Dishonored, acá te vas va topar con pared inmediatamente. Eso sí lo tengo claro, Deathloop no es para todos.

*Para este previo no hemos probado el factor multiplayer del juego. Es importante aclarar que Deathloop es una experiencia single player con una interesante integración de multiplayer muy a la Dark Souls en la que es posible que otro jugador invada nuestro mundo para matarnos o viceversa. En la reseña completa ya te contaremos más sobre todo esto.

Muy, pero muy compleja estructura

Creo que antes de tocar cualquier aspecto de Deathloop, lo mejor será ir aclarando qué tipo de juego es y cómo es que está compuesta su estructura, así como detallar un poco la forma en la que uno progresa. Tal vez por su nombre y por lo que se ha mostrado hasta el momento, se podría pensar que estamos frente a otro Roguelike, pero la realidad es que no. Es cierto que se toman algunos elementos de este género que tanta popularidad ha ganado últimamente, pero gracias a que aquí no tenemos nada como niveles que se generen de manera procedural y en general, la manera en la que uno va avanzando en la historia, me parece que el trabajo de Arkane dista mucho del tipo de diseño de juegos que te menciono.

Nuestro objetivo es claro: romper el loop temporal en el que nos encontramos. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, en Deathloop tomamos el control de Colt, individuo del que no te puedo hablar demasiado debido a cuestiones de embargo, pero que cada vez que muere, despierta en una playa como si hubiera pasado una noche de fiesta. Durante el inicio de su bizarra aventura, se da cuenta de que para romper con el ciclo, debe matar en un solo día a ocho diferentes personas, cada una de ellas con una liga específica con el famoso bucle temporal en el que nos encontramos atrapados.

La cosa es que el loop está dividido en diferentes secciones y momentos del día. Además de poder visitar diferentes distritos de la isla en la que nos encontramos, puedes hacerlo a distintas horas. Mañana, medio día, tarde y noche, serán tus opciones. Dependiendo del momento, será lo que suceda en cada una de las secciones que componen a la isla de Blackreef. Al inicio, el juego te va llevando de la mano para irte explicando cada una de sus partes y forma de hacer las cosas, pero llega un momento en el que se te suelta para que tú decidas cómo avanzar. Aquí es donde la situación se puede poner un poco más complicada.

Como te decía, nuestro objetivo es acabar con ocho personas diferentes que podríamos decir, hacen las veces de jefes. La cosa es que obviamente, solo tenemos un día para eliminar a todos y así, romper el bucle. Aquí es donde entra uno de los elementos más importantes del titulo: Deathloop es un juego sobre obtener información para después aplicarla. Conforme vas visitando cada una de las áreas a diferentes horas del día, vas aprendiendo sobre hábitos y conductas de los llamados visionaries, esto para ser mucho más eficiente al momento de ir a asesinarlos. Por ahora, sigo descifrando el cómo de verdad sacar provecho de lo que he ido aprendiendo y desbloqueando, pero lo que sí te puedo decir, es que me está resultando muy abrumador el llevar una línea clara sobre cómo seguir avanzando.

Algo que me parece importante mencionar es que el tiempo solo se mueve hacia adelante. Comienzas en la mañana hasta llegar a la noche y después, reiniciar el día. ¿Cómo se mueve todo esto? De diferentes maneras. Lo primero es que cada que entras y sales de una de las áreas, el tiempo avanza de fase, es decir, si estabas en una misión al medio día, la siguiente solo la podrás hacer o en la tarde, o esperar a la noche. Entre cada misión, se te lleva a un menú en el que además de poderte equipar con nuevas armas, perks y poderes, puedes hacer el que el tiempo avance hasta el periodo que necesites. Repito, solo puedes hacer que avance, no que retroceda.

Antes de lanzarte a cualquier de los distritos de Blackreef, debes de asignar el objetivo que tengas. Ya sea obtener cierta pieza de información o equipo, o ir directo a matar cualquiera de los visionaries que a su vez, te podrían dar información sobre cómo acabar con alguno de sus otros siete compañeros. Luego de completar el o los objetivos, puedes salir del nivel para hacer que el tiempo camine, o quedarte otro rato a explorar para ver qué encuentras. Sí, cada una de estas zonas son mini mundos abiertos que puedes explorar casi a placer, muy parecido a cómo es que funcionaban los niveles dentro de Dishonored. Deathloop sigue siendo un immersive sim en donde la decisión de cómo hacer las cosas depende enteramente de nosotros y donde nunca hay una sola solución a los problemas.

Espero haber sido claro sobre cómo es que está estructurado Deathloop como videojuego, esto bajo el entendido de que como ya te lo comentaba, sigo aprendiendo sobre la forma en la que trabaja esta muy compleja maquinaria que ha creado Arkane.

¿Y la progresión?

La forma de progresión de Deathloop va completamente de la mano de su estructura, pero me pareció mejor idea separarlo para que lo entendieras mejor, pues a pesar de que como te comentaba, el juego toma algunos elementos de los llamados Roguelikes, la verdad es que se va por un camino marcadamente diferente.

Después de superar el periodo de introducción y que finalmente se te suelta de la mano para que tú vayas avanzando a tu propio ritmo, se te otorga el poder de infusionar cualquier pieza de equipo que te vayas encontrando, esto a través de una sustancia conocida como residuum. Cada arma, perk o poder que vayas obteniendo, se puede infusionar para que al momento de que haya un reinicio del loop ya sea porque moriste o porque terminaste el día, esa pieza en específico no se pierda.

¿Qué le pasa al resto de las cosas que no infusionaste? Pues básicamente se pierden, por lo que es muy importante que administres y uses bien el residuum que vayas consiguiendo. Dicha sustancia sale de objetos con anormalidades en el espacio-tiempo o incluso si sacrificas otras piezas de equipo. Sí, cualquier arma o perk que no te sirva, puede ser reciclada para convertirla en residuum y así, poder infusionar algo que quieras conservar. De esa forma, vas armando tu propia reserva de equipo. Vale la pena mencionar que uno de los primeros poderes que obtienes te da la posibilidad de morir en par de ocaciones sin que haya mayores consecuencias. Lo único que sucede cuando aún tienes “vidas” y eres eliminado, es que pierdes todo el residuum que llevabas contigo y la única manera de recuperarlo es regresando al punto de tu muerte. Sí, muy a la Dark Souls.

Otro asunto que seguramente sentirás durante tus primeras horas con el juego, es que no sabes bien cómo vas avanzando con lo que podríamos considerar la historia principal. Lo primero que hay que entender sobre Deathloop para saber cómo es que vas a ir avanzando, es que nuestro objetivo primario es el de ir consiguiendo información, e ir haciendo ciertas tareas para que un día sea suficiente para eliminar a los ocho visionaries. ¿Lograste que dos de ellos se juntaran en una fiesta al mismo tiempo? Excelente, ya vas progresando. De igual forma, al inicio puede ser muy confuso cómo es que vas a lograr esto, pero la realidad es que cuando vas entendiendo todo, te das cuenta del gran trabajo que Arkane hizo para organizar lo que podríamos considerar quests en líneas fáciles de comprender y de seguir. Por supuesto, algo de cerebro le tienes que poner a la situación, pero nada con lo que no vayas a poder.

Mi consejo sería que no te preocupes demasiado por el orden que lleves, tan solo debes hacer al menos un objetivo por periodo del día, créeme, de esa forma, todo va cayendo por su propio peso y las cosas se van acomodando. Es importante completar diferentes objetivos dentro de estos quests, pues si te vas directo a acabar con cada uno de los visionaries directamente, nunca vas a tener tiempo suficiente para matar a los ocho en un solo loop y así, romper el ciclo en el que se encuentra Colt. Deathloop es como si todas las misiones y sub misiones de cualquiera de los Dishonored se pudieran completar en cualquier orden y que poco a poco, todo se fuera ordenando en un todo lógico.

Guión que se va adaptando

La historia siempre ha sido muy importante para los juegos de Arkane, pues no solo se intenta contar un gran relato que mantenga cautivo al jugador a lo largo de toda la aventura, sino que a través de guiones que literalmente van mutando dependiendo del tipo de decisiones que nosotros vayamos tomando, se genere una compleja forma de narrativa. Para prueba de lo anterior, tenemos lo que se hizo con los tres Dishonored y claro, con el incomprendido, pero igualmente fabuloso, Prey. Ahora, con Deathloop, dicho concepto se ha llevado a un nuevo nivel, añadiéndole toques de sarcasmo y hasta humor sumamente especiales que llegan como critica perfecta a muchas de las conductas que uno puede ver actualmente dentro de la sociedad. Es muy impresionante ver cómo es que nuestro protagonista reacciona dependiendo de las decisiones que vas tomando y claro, la forma en la que la antagonista responde en consecuencia.

Como ya te lo había comentado, en Deathloop tomamos el control de Colt, sujeto que básicamente no tiene idea de por qué se encuentra en la situación en la que se encuentra, mucho menos sabe por qué es que una mujer llamada Julianna -a quien también puedes controlar en el modo multiplayer para invadir los mundos de otros jugadores- quiere asesinarlo a como dé lugar para que el loop pueda continuar. Sí, poco tiempo después te enteras de que la única manera de terminar con la agonía, es asesinado a los ocho visionaries de los que ya te he hablado. Por cuestiones de embargo, no te puedo contar mucho más de qué hay detrás de todo este fenómeno en el espacio-tiempo, pero créeme que te volará la cabeza enterarte de la verdad.

De lo que sí te puedo contar es de la manera en la que el guión se va adaptando a lo que hemos hecho. Deathloop es un juego que avanza dependiendo de qué vayamos haciendo a lo largo de los diferentes momentos del loop, y las posibilidades son tan amplias, que sigo impresionado por la manera tan natural en la que van encajando los diálogos tanto de Colt, como de Julianna. Por ejemplo, si en la mañana lograste asesinar a tal o cual visionarie o conseguiste una pieza fundamental de información, seguramente al medio día o en la tarde, Colt estará comentando al respecto o Julianna te estará reclamando de por qué hiciste cierta cosa de cierta manera específica. Esto, por supuesto, hace que el juego se sienta tremendamente vivo.

Si a todo lo anterior le añades el sarcasmo burletón de Colt y la gran inteligencia con al que se usa el bizarro contexto del juego para hacer una critica social bastante profunda, tienes como resultado un fabuloso trabajo a nivel de guión. Los visionaries no son cualquier tipo de personas, son literalmente villanos que quieren seguir en un loop por miles de años para que sus fiestas y estilos de vida nunca terminen. Las implicaciones antropológicas, psicológicas y claro, filosóficas de algo así, dan para tener mucho material de muy buena calidad en la manos correctas.

Combate y sigilo

Una de las principales dudas que nos surgió desde que en E3 2019 Bethesda presentó el concepto de Deathloop, tenía que ver con qué tipo de juego es exactamente. No, no es un juego multiplayer. Sí tiene un elemento multijugador del que te hablaré hasta el momento de la reseña, pero en realidad, estamos frente a un immersive sim para un solo jugador. Lo más natural es comparar al juego con los Dishonored y en efecto, Deathloop se siente como una clara evolución de tan amada trilogía, solo que enfocándose mucho más en funcionar como FPS.

Si lo recuerdas, los Dishonored eran juegos en los que el sigilo era tu mejor arma. Rara fue la vez que decidí irme por la violencia abierta para abrirme paso. En Deathloop las cosas cambian bastante. A pesar de que también es un juego que te invita a solucionar las cosas por la vía más pacifica posible, es clara su inclinación por empujarnos a tomar el arma más grande que encontremos y así, acabar con cualquier que se ponga en nuestro camino. Sí, la decisión es nuestra, pero te puedo contar que en estas primera horas, justamente he tomado a Deathloop como un FPS en el que la mejor solución siempre está en las balas.

Pero bueno ¿y cómo se siente Deathloop si lo catalogamos como un FPS? La verdad es que muy bien. No solo la variedad de armas es bastante amplia, sino que cada una cuenta con sus propias características, ventajas y desventajas. Pistolas de mano, ametralladoras de gran calibre, rifles de caza, escopetas de diferentes tipos y snipers, son solo algunos ejemplos del arsenal que estará a tu disposición. El peso de cada disparo se siente claramente en las manos. Repito, es posible irse por el sigilo, pero yo he encontrado mucha más diversión en los disparos abiertos. Eso sí, ten cuidado, porque Colt es bastante frágil y en realidad, cualquier enemigo puede acabar contigo en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué hay de los poderes? Pues te cuento que justamente al igual de que en Dishonored, nuestro personaje cuenta con habilidades sobre naturales que te darán una ventaja importante en el campo de batalla. Por ahora, solo he tenido la oportunidad de probar tres de estos poderes: el famoso blink que tanto usamos en Dishonored, el hacerte invisible por unos segundos, y otro que permite ligar a los enemigos y que todo lo que le hagas a uno de ellos, le afecte al resto, poder también sacado de Dishonored. Creo que estas mecánicas funcionan muy bien y amplían considerablemente el abanico de posibilidades que tenemos al momento de explorar cualquiera de las secciones de Blackreef, pero espero que más adelante me tope con nuevas posibilidades más allá de lo que ya habíamos visto en pasados juegos de Arkane.

Aprovechando el PS5

Antes de que Bethesda fuera comprado por Microsoft junto con todos sus estudios e IPs, Sony firmó un acuerdo con la compañía para tener en exclusiva sus siguientes dos nuevos juegos. Uno de ellos es Ghostwire Tokyo de Tango Gameworks y el otro es Deathloop. Sí, por más extraño que esto pueda sonar, un publisher de los Xbox Game Studios está lanzando exclusivas para su competencia directa. Dejando de lo anterior, es claro que lo nuevo de Arkane fue construido con el PS5 desde un inicio, sin embargo, puede que por momentos, gráficamente se llegue a ver un poco plano.

El uso de las capacidades del DualSense es sensacional. Además de que la vibración hápticas y gatillos adaptables del control hacen que cada disparo se sienta con mucho peso y personalidad, tenemos la mecánica de que en ciertos momentos, el arma de puede atascar. Es muy impresionante sentir en el R2 una resistencia que te indica que tu arma ha dejado de funcionar. De igual forma, puedes sentir en la vibración los pasos de Colt o la dirección de la que estás recibiendo daño, por ejemplo.

A pesar que no tenemos información oficial, intuimos que Deathloop está hecho en el Void Engine de Arkane, que básicamente es una versión modificada del id Tech 6. En PS5 -también se estará lanzando en PC-, el juego te da tres opciones distintas. Una que la da prioridad al framerate para alcanzar 60 cuadros estables, pero que sacrifica algo de resolución, otra que le da prioridad a la resolución de 4K a cambio de algunos cuadros, y una tercera que implementa ray tracing. La verdad es que no noté gran diferencia entre ninguna de estas tres, el juego se desempeña de gran forma en cualquiera de ellas a 60 cuadros. Habrá que esperar a un análisis más profundo para confirmar todo esto que te comento.

Del lado gráfico el juego llega a lucir muy bien por momentos, sobre todo gracias al gran trabajo que se hizo a nivel dirección de arte, poniéndonos en medio de este mundo distópico que parece haberse detenido en el momento más alocado de los años sesenta; sin embargo y como ya te lo comentaba, también hay otros momentos en los que sí se llega a ver bastante plano y sin mucho detalle. Claro que el tema de tener gráficas súper realistas nunca ha sido el estilo de Arkane, pero sí esperaba un poco más en este apartado tomando en cuenta que es un juego que solo está saliendo para hardware de nueva generación. De la música no hay queja alguna, de hecho me ha parecido increíble cómo es que de verdad se siente dinámica gracias a la manera en la que cambia dependiendo de si estás o no en combate por ejemplo. La elección de melodías es perfecta pues en más de una ocasión, me sentí en medio de una serie sesentera de acción tipo Batman con Adam West.

¿Para dónde va todo?

Ya como conclusión de estas impresiones previas que según yo iban a ser muy breves, te reitero que estas primeras horas con Deathloop han sido marcadamente bizarras y extrañas, pero también, sumamente interesantes. Conforme sigo progresando en mi quest por acabar con los ocho visionaries y así, finalmente romper el loop, más y más me engancho en la complejidad de este mundo. Definitivamente, lo nuevo de Arkane está resultando ser un hueso duro de roer, pero no esperaba menos de uno de los estudios más talentosos y menospreciados de toda la industria.

Espera nuestra reseña completa muy pronto. Deathloop se estará lanzando oficialmente este 14 de septiembre en PS5 y PC.