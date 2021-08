100 mil jugadores fueron bloqueados de Warzone

Desde su lanzamiento, Call of Duty: Warzone se ha enfrentado a un serio problema de tramposos. Pese a los constantes intentos de estas personas por arruinar la experiencia de muchos, Raven Software está haciendo todo lo posible para combatir a estos jugadores, algo que han dejado en claro con su reciente bloqueo de 100 mil usuarios en solo un día.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Raven aseguró que 100 mil cuentas de tramposos fueron bloqueadas el pasado 24 de agosto de 2021, esto dirigido específicamente a “delincuentes reincidentes y proveedores de trampas en la fuente”.

🚫 Over 100,000 @CallofDuty accounts were banned yesterday – targeting repeat offenders and cheat providers at the source.

More updates to come across #Warzone.

— Raven Software (@RavenSoftware) August 25, 2021