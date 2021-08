Deathloop ya ha concluido con su desarrollo

Si pensabas que Deathloop se iba a volver a retrasar, entonces te tenemos muy buenas noticias. Hace unos minutos que Arkane Studios anunció que ya habían concluido con el desarrollo principal del juego, es decir, ahora se enfocarán en pulirlo lo más que se pueda para su lanzamiento el próximo mes de septiembre.

Vía Twitter, la compañía anunció que Deathloop había entrado a su fase “gold”, que significa que ya está listo para entrar en su etapa de producción y distribución.

DEATHLOOP has gone gold! Get ready to break the timeloop on September 14! pic.twitter.com/tMpbsQtT29

— DEATHLOOP (@deathloop) August 5, 2021