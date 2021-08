Nuevo adelanto en video de Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ya han pasado poco más de dos meses desde que Square Enix y Eidos Montreal anunciaron Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego que está previsto para estrenarse este año para todas las plataformas. Desde ese entonces no habíamos tenido nuevo material sobre el juego, pero eso ha cambiado el día de hoy gracias a este adelanto en video.

Este nuevo vistazo al juego nos muestra una cinemática con Lady Hellbender, quien parece ser la principal antagonista de esta aventura. Aunque todavía faltan unos cuantos meses más para su lanzamiento, lo que hemos visto del juego hasta la fecha nos ha dejado bastante satisfechos, y esperemos que el producto final cumpla expectativas.

A diferencia de Marvel’s Avengers, Guardians of the Galaxy es un juego para un solo jugador en donde controlarás a Starlord, pero eso sí, también podrás dar órdenes a tus aliados solo no esperes poderlo disfrutar con otras personas.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 26 de octubre.

Fuente: Square Enix