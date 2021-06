¡Es oficial! Square Enix y Eidos Montréal anuncian Marvel’s Guardians of the Galaxy

Los rumores resultaron ser ciertos nuevamente, puesto que Square Enix y Eidos Montréal acaban de anunciar Marvel’s Guardians of the Galaxy, la nueva producción AAA de ambas compañías que estará haciendo su debut este mismo año para consolas y PC.

En Marvel’s Guardians of the Galaxy asumiremos el papel de Peter Quill, aka Star-Lord. A diferencia de Marvel’s Avengers, este nuevo título será una experiencia para un solo jugador, aunque también tendremos a nuestra disposición las habilidades de algunos de nuestros compañeros.

Similar a otros juegos del género, Marvel’s Guardians of the Galaxy ofrecerá a los jugadores la posibilidad de elegir nuestros diálogos con otros NPCs, y sí, nuestras acciones también tendrán repercusiones en la historia.

Marvel’s Guardians of the Galaxy debutará este 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Fuente: E3 2021