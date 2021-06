Platicamos con Eidos Montréal sobre Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ahora que Marvel’s Guardians of the Galaxy finalmente ha sido revelado como el siguiente juego de Eidos Montréal y Square Enix, tuvimos oportunidad de platicar con Olivier Proulx, Productor Sénior, y Jean-François Dugas, Director Creativo Sénior, sobre este siguiente proyecto.

Cuéntenos un poco más sobre la estructura del juego, ¿es una aventura completamente lineal con niveles o cómo funcionará exactamente?

Olivier Proulx: “Guardians of the Galaxy es un juego de acción/aventura en tercera persona donde interpretas a Peter Quill y es una experiencia con un fuerte enfoque en la narrativa, así que la historia y todo lo que sucede en torno a ella es sumamente importante. La estructura es similar a la de un cómic en el sentido de que cada capítulo termina en suspenso y el lector está ansioso por conocer qué sigue después, así que puedes esperar ese sentido de misterio, intriga y suspenso que motivará al jugador para seguir adelante con la narrativa. Aunque por supuesto, también le damos la libertad al jugador de explorar cada nivel.”

¿Podríamos compararlo entonces con el último juego de Tomb Raider? ¿Ese tipo de estructura?

OP: “En cuanto a lo lineal sí, es un juego en el que todos los usuarios van a experimentar la misma secuencia de inicio, el mismo final. Sin embargo, hay momentos en que la historia cambiará dependiendo de la interacción que tengas con algún personaje, o cómo respondas a cierta situación. La experiencia de cada usuario dependerá de estos momentos, pero en general, estamos manejando una estructura lineal.”

Solo para aclarar, ¿estamos frente a una experiencia para un solo jugador, cierto? ¿Nada de multiplayer?

OP: “No, nada de multiplayer. Es un juego offline enfocado en un solo jugador.”

¿Nos pueden dar más detalles sobre la progresión? ¿Será posible mejorar las habilidades de Star-Lord? ¿Qué tal la de nuestros compañeros?

Jean-François Dugas: “Nuestro juego tiene varios elementos modernos, así que sí. Por ejemplo, cada Guardían tiene cuatro habilidades diferentes y puedes ir desbloqueando más habilidades al conseguir Puntos de Habilidad según lo bueno que seas en combate, lo creativo que seas y cómo uses las habilidades de tus compañeros. Con Star-Lord específicamente tenemos un sistema de Perks así que puedes mejorar su equipo. Conforme encuentres cosas en el entorno podrás mejorar tus armas, tu jetpack, tu visor y tus botas.”

¿Qué tan importante son las decisiones en la historia? Porque parece una mecánica que influirá mucho dentro del juego.

OP: “Definitivamente es algo muy importante para el juego. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, pensamos en qué hace tan interesante a los personajes de Guardians of the Galaxy; se trata de sus personalidades, su relación, lo diferente que se siente cada uno de ellos y sobre eso pensamos, ‘¿Qué se sentiría formar parte de ellos?’ Debido a que Peter es el líder de ellos, se nos hizo perfecta la idea de colocar al jugador en sus zapatos para que él tome las decisiones y aquí es donde se pone interesante. Tenemos consecuencias mucho más insignificantes, tenemos consecuencias con mucho mayor relevancia en la historia y en los personajes. Hay decisiones que impactan directamente al gameplay y que te obligan a encontrar otras soluciones para alcanzar el objetivo. Otras decisiones importantes tienen que ver con las relaciones y potenciales aliados que queremos reclutar.”

¿Estamos frente a una historia de origen?

JFD: “No es una historia de origen, la historia empieza 12 años después de la Gran Guerra Galáctica y cada Guardián tuvo un papel que desempeñar en esto. Peter decide reunirlos a todos y formar este grupo de guerreros. El juego empieza después de que los Guardianes de la Galaxia llevan poco más de un año trabajando juntos. Todos ya se conocen los unos a los otros, pero todavía hay mucho espacio para crecer como equipo y familia, así que es un momento muy interesante para el jugador. OP: “Al principio del juego son más como socios de negocio, entonces embarcan en este viaje donde su relación crece a ser más como una familia y tú vas viendo cómo evoluciona.”

¿Nos pueden contar un poco más sobre su inspiración para diseñar el sistema de combate? Porque estamos controlando a Star-Lord pero también estamos dando muchas órdenes al resto del equipo, así que nos encantaría si pudieran darnos más detalles sobre el combate.

JFD: “El concepto de este tipo de combate fue algo relativamente nuevo para nosotros, el hecho de tener que dar órdenes a diferentes personajes. No recuerdo exactamente algún juego que tenga una mecánica como esta, así que el reto consistió en mantener un equilibro entre el jugador con el resto de los Guardianes. Porque ellos pueden pelear por sí mismos, ellos están preparados para lidiar con ciertas situaciones, pero tampoco es como que puedas quedarte atrás sin hacer nada y dejar que ellos hagan todo el trabajo sucio.” OF: “Es genial el poder jugar con Star-Lord porque es un personaje sumamente divertido de maniobrar y como decía JFD, en instancias se siente como si tú estuvieras jugando con todo el equipo al mismo tiempo. Otro juego que también nos inspiró fue Oxenfree, al menos cuando vas navegando por los niveles y los personajes empiezan a conversar entre ellos.”

¿De dónde surgió la idea de trabajar en un juego single-player de Guardians of the Galaxy? Hace días empezaron los rumores y la gente decía que lo más lógico era tener algo similar a Marvel’s Avengers

JFD: “Tuvimos varias pláticas con Disney y Marvel sobre el proyecto y les dijimos, ‘Queremos trabajar juntos y demostrarles la versión de Eidos Montréal de Guardians of the Galaxy’. Por suerte se nos dio la libertad creativa de hacerlo y darle nuestro propio toque al juego, y siempre fue nuestra intención crear esta aventura con un fuerte enfoque en la narrativa, con una gran dirección de arte y una experiencia de un solo jugador. Quisimos destacar las fortalezas del estudio en este juego, y llegamos a la conclusión de que tener a Star-Lord como protagonista nos permitiría ofrecer una experiencia completa de Guardians of the Galaxy.” OF: “Recuerdo muy bien que viajamos a Los Ángeles para conocer al equipo creativo de Marvel y justamente nos dijeron eso: nos gustaría que hicieran un juego con esas características. Este tipo de reuniones siempre nos ponen nerviosos porque nunca sabemos exactamente qué resultará de eso. Cuando regresamos a Montréal hicimos una enorme sesión de brain storming sobre el concepto inicial y desde ahí definimos a los personajes, sus fortalezas, etc.”

¿Qué tan difícil fue darle su propia personalidad a esta nueva versión de Guardians of the Galaxy en comparación con la versión que hizo James Gunn para el MCU?

JFD: “Fue todo un reto. Nuestro equipo de arte empezó con varios bocetos y una vez que decidimos cuál sería el diseño de los personajes empezamos a recibir retroalimentación del equipo, les pedimos opiniones sobre qué cambiarían y todo eso. Cuando vimos los modelos renderizados en 3D empezamos a tener más cuidado con ellos, específicamente, queríamos que cuando los jugadores los vieran pensarán ‘Oh wow, nunca antes hemos visto estas versiones de los Guardianes’, pero al mismo tiempo queríamos que los fans los reconocieran inmediatamente, incluso si son fans casuales.” OF: “Y no solo nos fijamos en las versiones del MCU, sino también en la de los cómics. De hecho, yo diría que nuestras versiones tienen más características de los cómics, pero como dijo Jean, nuestra versión es diferente y única pero siguen siendo los Guardianes. A diferencia de Spider-Man, los Avengers y otros cómics que llevan existiendo por mucho tiempo, los Guardianes son un equipo relativamente nuevo así que las expectativas de estos personajes siguen evolucionando hasta la fecha, por lo que fue interesante encontrar una personalidad adecuada para ellos.”

Por último, ¿nos pueden decir más sobre el rendimiento del juego en consolas?

JFD: “Estamos trabajando lo más duro posible por que el juego corra bien en PS4 y Xbox One, que hasta la fecha ya tienen siete años. El FPS en estas consolas será de 30FPS. En las nuevas consolas tendremos modos para jugar a 30FPS en 4K o a 60FPS en 1080p. Habrá más detalles en el entorno, mejores texturas y ese tipo de cosas. No tendremos ray-tracing durante lanzamiento, pero ten por seguro que llegará en una actualización posteriormente.”

Marvel’s Guardians of the Galaxy debutará el 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Fuente: Atomix