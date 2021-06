Rumor: Square Enix presentará un nuevo juego de Guardians of the Galaxy en E3 2021

El día de hoy se revelaron los planes de Square Enix para E3 2021. De esta forma, el próximo 13 de junio se llevará a cabo una presentación especial, en donde veremos una serie de anuncios interesantes. Una de las revelaciones más esperadas está relacionada con Eidos Montreal. Aunque muchos esperan un nuevo juego de Deus Ex, parece que estas personas estarán decepcionadas.

De acuerdo con Jason Schreier, periodista de Bloomberg, Eidos Montreal se encuentra trabajando en un nuevo juego de Guardians of the Galaxy. Aunque desde 2017 han surgido varios rumores y reportes que apuntan a un título protagonizado por este equipo de héroes, parece que E3 2021 podría ser el evento en donde el esfuerzo de este estudio canadiense por fin sea revelado al público en general.

Looks like Eidos Montreal's Guardians of the Galaxy video game will be Square's big E3 showcase this year https://t.co/DA9VnQcUVF

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021