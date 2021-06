Square Enix confirma la fecha y hora de su presentación en E3 2021

Con E3 2021 a la vuelta de la esquina, varias compañías han comenzado a revelar más información relacionada con su presencia en este evento. De esta forma, el día de hoy, Square Enix ha confirmado cuándo y a qué hora se llevará a cabo su presentación para este esperado evento.

De esta forma, el Square Enix Presents de E3 2021 se llevará a cabo el próximo 13 de junio a las 2:15 PM (hora de la Ciudad de México). Aunque los detalles siguen siendo un secreto, la compañía promete un nuevo vistazo al siguiente juego de Eidos Montreal, el cual se rumorea puede ser un título de Guardians of the Galaxy, un nuevo vistazo a Babylon’s Fall, más detalles sobre la siguiente expansión de Marvel’s Avengers – War of Wakanda, e información adicional sobre Life is Strange: True Colors.

Come hungry! 📢#SquareEnixPresents returns for #E32021 on June 13 at 12:15pm PT / 8:15pm BST.

We’re serving up a world premiere from @EidosMontreal, an update on @BabylonsFall_EN, a closer look at @LifeIsStrange #TrueColors, and more!https://t.co/OkQNhggBIu pic.twitter.com/wHM9NRy9Ap

— Square Enix (@SquareEnix) June 3, 2021