Marvel 1943: Rise of Hydra retrasa su lanzamiento

Otro que no llega en la fecha indicada

Quizá algunos no lo recuerden, pero el juego de Marvel 1943: Rise of Hydra sigue en desarrollo, el cual se promete como el proyecto definitivo si hablamos de productos de superhéroes dentro del medio, el cual tiene a gente conocida que trabajó en su momento para la franquicia Uncharted. De hecho, ya se había mencionado que 2026 sería el año en el que veamos el juego en las tiendas, pero parece que hay un ligero cambio respecto a eso.

El esperado videojuego ha vuelto a sufrir un retraso. Apenas una hora después de que Rockstar Games confirmara el cambio de fecha de GTA 6, Skydance Games anunció que su título inspirado en el universo de Marvel no llegará “antes de mediados de 2026”, sin ofrecer una nueva ventana de lanzamiento concreta. Según el estudio, la decisión se tomó “para plasmar plenamente nuestra visión” y garantizar la calidad del proyecto.

Se trata del segundo retraso que enfrenta el juego, ya que originalmente estaba planeado para 2025 y posteriormente se pospuso a principios de 2026. La falta de una fecha definitiva refuerza la idea de que el desarrollo aún requiere tiempo adicional, aunque Skydance no ha revelado si el cambio afectará otros proyectos internos.

MARVEL 1943: Rise of Hydra is delayed beyond early 2026 pic.twitter.com/q6m6DwJLjF — Wario64 (@Wario64) November 6, 2025

Marvel 1943: Rise of Hydra es una aventura narrativa ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por el Capitán América, Azzuri, la Pantera Negra de los años 40, Gabriel Jones y Nanali, una espía wakandiana infiltrada en el París ocupado. El título llamó la atención del público tras su impactante presentación durante el State of Unreal de Epic Games en la GDC 2024, donde se mostró su apartado visual y estilo cinematográfico.

El desarrollo está a cargo del equipo de Skydance Games , encabezado por Amy Hennig, reconocida por su trabajo en Uncharted, junto con el copresidente Julian Beak. Por lo que el proyecto al final se encuentra en buenas manos.

Vía: IGN

Nota del autor: Esto no da un buen augurio hasta cierto nivel. Habrá que esperar y ver si al final el juego vale la pena.