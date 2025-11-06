    Square Enix anuncios despidos en oficinas de occidente

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/11/2025 3:37 p. m.

    Pese a que Square Enix registró ganancias en su división de videojuegos durante el más reciente trimestre fiscal, la compañía está en proceso de una gran reestructuración. Como sucede en estos casos, empleados serán despedidos, esto con el objetivo de crear un negocio más “ágil” y “eficiente” en el extranjero.

    El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, empleados de Square Enix fuera de Japón, recibieron una llamada por parte de Takashi Kiryu, presidente de la empresa, quien les comunicó que comenzará una “reestructuración fundamental de la organización editorial en el extranjero”. Aunque los detalles de estos planes aún son un secreto, lo que sí reveló el ejecutivo fue el hecho de que varios empleados serán despedidos como consecuencia, y aquellos que conserven su empleo, tendrán que pasar más horas en la oficina

    Despidos en Square Enix

    La nueva ola de despidos solo está enfocado en los empleados fuera de Japón. Si bien el número exacto de afectados es un misterio en estos momentos, fuentes cercanas a VGC han señalado que, por lo menos, 140 trabajadores están en riesgo de perder su lugar en la oficina de Londres. Esto incluye a personal de soporte técnico, marketing, publicación, ventas, control de calidad, planificación empresarial y más.

    Con estos despidos, Square Enix espera lograr un ahorro anual de más de ¥3 mil millones de yenes, o $19.6 millones de dólares. Este es el segundo año consecutivo en el que la compañía reduce su plantilla en sus filiales de América y Europa. Notablemente, los asistentes a la llamada de hoy han señalado que la reestructuración internacional del año pasado no funcionó.

    ¿Qué sucede en Square Enix?

    Es importante señalar que los despidos del día de hoy salen a la luz durante el mismo periodo en el que Square Enix confirmó su intención de que la mayor parte de su trabajo de control de calidad y depuración sea realizado por IA generativa en los próximos dos años. De esta forma, han dado el primer paso para alcanzar este nuevo objetivo.

    Si bien las leyes de Europa ofrecen una pequeña protección a los empleados, al obligar a Square Enix a realizar una evaluación previa, esto no ocurre en Estados Unidos, en donde por el momento se desconoce el impacto que tendrá esta decisión. Solo nos queda esperar para ver qué ocurrirá con la compañía. En temas relacionados, Square Enix se une en contra de la inteligencia artificial generativa. De igual forma, crean remake de Chrono Trigger usando Unreal Engine 5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Siempre es triste escuchar sobre despidos en la industria, especialmente cuando tienen que ver con reestructuras y uso de inteligencia artificial. El problema no son los empleados, sino una directiva cuestionable, y parece que este es solo el inicio para Square Enix.

    Vía: VGC

    Etiquetas: , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Square Enix anuncios despidos en oficinas de occidente
    Square Enix anuncios despidos en oficinas de occidente
    Telmex va a construir nuevo centro de datos en México
    Telmex va a construir nuevo centro de datos en México
    El creador de God of War se burla de Xbox
    El creador de God of War se burla de Xbox
    El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible
    El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible
    Sonic Racing: CrossWorlds ya tiene fecha de salida en Switch 2
    Sonic Racing: CrossWorlds ya tiene fecha de salida en Switch 2
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Tráiler confirma fecha para el DLC de Pokémon Legends: Z-A
    Tráiler confirma fecha para el DLC de Pokémon Legends: Z-A
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo