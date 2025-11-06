    Rockstar vuelve a retrasar GTA VI

    06/11/2025

    Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados del 2026. Si bien todo parecía indicar que el título por fin estaría disponible el 26 de mayo, esto después de que Rockstar confirmó un retraso hace un par de meses, este ya no será el caso. Así es, el lanzamiento más importante del próximo año ha sido sometido a un nuevo retraso, y ahora tendremos que esperar hasta finales del 2026 para disfrutar de esta entrega.

    Por medio de un comunicado oficial, Rockstar confirmó que Grand Theft Auto VI ya no estará disponible el 26 de mayo de 2026. En su lugar, el título llegará hasta el 19 de noviembre del 2026. El estudio utilizará este tiempo adicional para ofrecer la experiencia que todos están esperando. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

    “Hola a todos,

    Grand Theft Auto VI se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026.

    Lamentamos añadir más tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”.

    Por su parte, esto fue lo que comentó Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, durante la más reciente junta con inversionistas:

    “Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026, y seguimos entusiasmados y confiando en que ofrecerán una experiencia de entretenimiento sin precedentes.

    Con la cartera de proyectos más sólida de la historia de nuestra compañía, esperamos alcanzar niveles récord de reservas netas en el año fiscal 2027, lo que establecerá un nuevo punto de referencia para nuestro negocio y nos encaminará hacia una mayor rentabilidad”.

    Otro retraso para GTA VI

    Originalmente, Grand Theft Auto VI iba a estar disponible durante la temporada de otoño del 2025. Sin embargo, a principios de año, Rockstar confirmó un retraso hasta mayo del 2026. Ahora, los planes de la compañía han cambiado por segunda ocasión, lo cual significa que esta entrega estará disponible un año después de lo que muchos creían originalmente.

    Notablemente, este retraso sale a la luz un par de días después de darse a conocer un par de intentos por crear un sindicato en Rockstar. Recordemos que los últimos meses de cualquier desarrollo involucra crunch, y el estudio responsable de GTA ha sido criticado severamente por esta práctica. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que estos eventos, hasta cierto punto, estén relacionados.

    Con más tiempo de desarrollo, el periodo de control de calidad no tiene que ser tan pesado para los empleados, lo cual significa que la cantidad de crunch será reducida sustancialmente. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el juego en un futuro. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PS5 y Xbox Series X|S hasta el 19 de noviembre del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el intento del sindicato aquí. De igual forma, ¿GTA tendrá una película?

    Imagen

    Nota del Autor:

    Si este retraso evita que los empleados de Rockstar trabajen 100 horas a la semana, estas son buenas noticias. Aunque es cierto que la espera puede sentirse eterna, lo importante es que al final del día tengamos un producto de calidad entre manos, y que sus responsables no mueran en el proceso.

    Vía: Rockstar

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
