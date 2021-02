Los 5 mejores juegos de Japan Studio

Los últimos días han sido bastante tristes para todo el medio, sobre todo para los fans de PlayStation, pues luego de algunos rumores, Sony confirmó que Japan Studio sería reducido drásticamente, haciendo que casi todos sus equipos desaparecieran para solo concentrarse en lo que recientemente ha hecho el famoso ASOBI Team. Dicha noticia nos ha llenado de nostalgia, por lo que a manera de tributo, hemos decidido listar para ti los que para nosotros, fueron los cinco juegos más importantes que se publicaron bajo el nombre de este querido estudio. Cuéntanos cuales son tus mejores recuerdos con los títulos de estos desarrolladores tan especiales.

Demon’s Souls

Una de las más grandes colaboraciones que el medio haya visto. Luego de haber atravesado una complicada situación de pre producción, un joven llamado Hidetaka Miyazaki apareció para tomar las riendas del proyecto y así, comenzar a crear algo verdaderamente especial. Cuando finalmente FromSoftware logró darle forma a toda la idea, los genios de Japan Studio se unieron a sus filas para concretarla y así, provocar que el legendario Demon’s Souls viera la luz en el año 2009 como una exclusiva para el PlayStation 3. Además de ser un juego de alarido, este título revolucionó la manera en la que se hacían los RPG de acción, al punto de engendrar un subgénero completamente nuevo que se ha convertido en uno de los más influyentes de los últimos años. Sin duda alguna, una leyenda había nacido.

Gravity Rush

Después de abandonar Konami tras la historia que se hizo con Silent Hill, Keiichiro Toyama y mucho del talento del llamado Team Silent, decidió que su próxima casa sería Japan Studio. Así nace la iniciativa de Project Siren que le dio vida a la saga de Siren que nos cautivó por su espeluznante aproximación a los survival horror. A pesar de esto, el creativo sabía que tenía para dar mucho más, por lo que en la era del PS Vita, le dio un importante giro a su visión para entregar el extraño, pero sumamente fresco concepto de Gravity Rush, título de mundo abierto y acción que justamente apoyaba sus mecánicas de juego en darnos el control de la gravedad a nosotros los jugadores. El sabor de esta experiencia es como la de ninguna otra y un par de años más tarde, el PS4 recibió a una fabulosa secuela que vale por completo la pena. Por desgracia y como suele pasar con todo lo que llevaba Japan Studio en su portada, estos productos fueron mayormente ignorados.

Shadow of the Colossus

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que uno los frutos más grandes que han surgido de las alocadas filas de Japan Studio fue el llamado Team ICO encabezado por Fumito Hueda, uno de los grandes visionarios de este medio. Después de lo especial que fue Ico, este equipo se concentro en un proyecto mucho más ambicioso, uno que nos adentraría en una aventura como ninguna otra. Cuando el PlayStation 2 vivía sus mejores momentos, les tocó recibir al impresionante Shadow of the Colossus, título al que es complicado agrupar en algún género o categoría por lo diferente que es a todo lo que hay allá afuera. Enfrentar a estos colosos que normalmente son 100 veces tu tamaño, se convirtió en una de las experiencias más épicas, memorables y queridas de todos los tiempos. Vale también la pena hacer mención honorífica a lo que posteriormente sería The Last Guardian.

Puppeteer

¿Quién dice que una idea sencilla no se puede convertir en algo genial? Antes de que tuviéramos todo este boom de los juegos independientes altamente centrados en su dirección artística, Japan Studio apareció en el PlayStation 3 con un curioso concepto bajo el nombre de Puppeteer. Este platformer que se movía en un plano de dos dimensiones pero que lucía preciosas gráficas tridimensionales, nos enamoró a muchos a primera vista. Lo mejor de todo este asunto es que no solo se nos presentó una cara bonita y ya, no, se creó un sofisticado juego de plataformas con mecánicas verdaderamente inteligentes y sumamente creativas que además, contaban una historia desgarradora y llena de corazón que se ha quedado para la posteridad. Es una pena que este título no se haya relanzado ya de alguna manera para que quienes se lo perdieron en su momento, lo puedan disfrutar.

Astro Bot Rescue Mission

Nuestra lista de los que para nosotros son los mejores juegos de Japan Studio no podía quedar completa sin algo de quienes en realidad, son lo único que quedará de este estudio. ASOBI Team dejó claro desde el principio que contaban con un talento especial, pero no fue sino hasta Astro Bot Rescue Mission que podríamos decir, se graduaron. Este juego de PlayStation VR aprovechaba dicha tecnología como nadie, haciendo que justamente la realidad virtual cobrara sentido y muchísimo más significado. Posteriormente se nos sorprendió con Astro’s Playroom y la forma en la que demostraba las capacidades del DualSense. Estamos ansiosos por ver qué más podrán hacer en el futuro, sobre todo considerando que una nueva versión del PSVR ya se encuentra en el horno y cerca de salir al mercado.