Los 5 mejores juegos de Harry Potter

El día de ayer tuvimos una presentación dedicada a Hogwarts Legacy, el nuevo juego de la franquicia de Harry Potter. Sin lugar a dudas, la nueva propuesta de Avalanche Software luce como la experiencia definitiva que todos los Potterheads llevábamos años esperando, pero lo cierto es que a lo largo de su historia, esta saga también ha tenido varios otros títulos dignos de mencionar, y acá recordamos a cinco de ellos.

Harry Potter: Quidditch World Cup

Arrancamos esta lista con Harry Potter: Quidditch World Cup, un título que no solamente fue una disfrutable experiencia de esta popular franquicia, sino que también era un juego de deportes que funcionaba bastante bien por cuenta propia. Dos décadas después de su lanzamiento, este título sigue teniendo un gran esquema de controles, aunque la inteligencia artificial no suele ofrecer un desafío por lo que te recomendamos jugar con amigos.

Harry Potter and The Sorcerer’s Stone

Los fans de Harry Potter seguramente recordarán The Sorcerer’s Stone, juego que debutó por allá de 2001. Ese juego nos permitía aprender hechizos, coleccionar distintos tipos de Flavor Beans, y resolver diferentes puzzles. Tenía una estructura similar a la de The Legend of Zelda, pero lamentablemente, su versión de consolas fue bastante mala a comparación de la que salió en PC.

Harry Potter and The Chamber of Secrets

Chamber of Secrets hace lo que toda buena secuela debería hacer; toma cada uno de los apartados del primer juego y los mejora sustancialmente. Los puzzles de este título y las peleas contra jefes siguen siendo bastante memorables, aunque también es cierto que no incorpora muchos nuevos elementos y sigue una fórmula que se arriesga en prácticamente nada.

Harry Potter and The Prisoner of Azkaban

La trilogía original de los juegos de EA es casi perfecta. Justo cuando pensábamos que el siguiente título después de Chamber of Secrets no podía ser mejor, llega The Prizoner of Azkaban para sorprendernos. En lugar de jugar solamente como Harry, el jugador también podía controlar a Ron y Hermione. Esto ampliaba la jugabilidad puesto que ciertos personajes tenían hechizos y habilidades específicas necesarias para progresar por la historia. Además era posible montar a Buckbeak para navegar el mundo.

LEGO Harry Potter: The Collection

LEGO Harry Potter: The Collection es la colección definitiva para los amantes de esta franquicia. Hay un montón de cosas por hacer y puzzles por resolver, además de que las misiones son sumamente divertidas. La forma en que LEGO implementó el Wizarding World es simplemente sensacional, y a pesar de abarcar los siete años de Harry Potter en un solo juego, la historia no se siente apresurada en lo absoluto.