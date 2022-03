Elden Ring esconde muchos más secretos de los que pensabas

Ya pasó casi un mes desde el lanzamiento de Elden Ring, y hasta la fecha, sus jugadores siguen encontrando nuevas maneras de maravillarse. Los juegos de FromSoftware siempre han sido anfitriones de un montón de secretos, pasadizos ocultos y tesoros escondidos detrás de paredes a simple vista. Esta nueva propuesta no es la excepción, pero parece que en realidad, Elden Ring esconde muchas más cosas de las que pensábamos.

Esto lo decimos porque recientemente empezó a circular un tweet en donde se nos muestra que, aparentemente, hay paredes en Elden Ring que requieren de más de un golpe para revelar todo lo que esconden.

apparently some fake walls in Elden Ring take multiple hits to reveal, and oh my god this changes everything

(clip from user teristam on r/eldenring) pic.twitter.com/Jt8MNUDY0j

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 18, 2022