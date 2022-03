Square Enix no piensa rendirse con Babylon’s Fall

Sobra decirlo, pero Babylon’s Fall simplemente no le funcionó a Square Enix. El juego registró poco más de 600 jugadores en pleno día de lanzamiento, y hoy en día, sus servidores son un pueblo fantasma. A pesar de esto, el publisher nipón no tiene intenciones de rendirse y prometen que seguirán lanzando contenido para todos aquellos usuarios que sigan disfrutando de este título.

Mediante sus redes sociales, Square Enix compartió un comunicado en donde prometen que no piensan reducir la cantidad de contenido que llegará en un futuro a Babylon’s Fall. De hecho, mencionan que la Temporada 2 ya está prácticamente lista, y el equipo actualmente se encuentra trabajando en la Temporada 3.

Today, we revealed new information about version 1.1.0, the NieR:Automata collaboration event and the future of BABYLON’S FALL development.

Read the full update here: https://t.co/DhGbngEdlK pic.twitter.com/VUmCn2FrLn

— BABYLON’S FALL (@BabylonsFall_EN) March 18, 2022