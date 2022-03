Si los rumores resultan ser ciertos, entonces la tercera temporada de The Mandalorian debería estar llegando a Disney+ a finales de este 2022. Todavía hay muchas que desconocemos sobre las próximas aventuras de Din Djarin, pero aparentemente el actor Christopher Lloyd, a quien recordarás por haber interpretado al Dr. Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro, formará parte de ellas.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Lloyd se estará uniendo al elenco de la temporada tres de The Mandalorian, que actualmente sigue filmándose en California. Tristemente no se dieron detalles sobre el personaje al que interpretará este actor, pero según el medio previamente mencionado, su participación será limitada así que no esperes verlo a lo largo de toda la temporada.

A pesar de que The Book of Boba Fett nos dio una muy buena idea sobre los temas que se abarcarán en la tercera temporada de The Mandalorian, sigue existiendo una gran cantidad de misterio al respecto. Muchos creen que veremos a Mando tratar de reclamar el control sobre Mandalore, y esto ciertamente haría mucho sentido. Tendremos que esperar hasta que Disney lance el primer avance oficial para conocer la auténtica respuesta.

Nota del editor: Dudo mucho que Disney vaya a darle a Lloyd un papel convencional, pues considerando el renombre de este actor, es fácil asumir que su participación dejará un impacto en la serie. A estas alturas es muy difícil especular qué personaje podría tener, pero seguramente que el fandome ya tiene un par de ideas en mente.

