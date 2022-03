Scream 6 ya tiene fecha de lanzamiento

Incluso tras haber salido pegada a Spider-Man: No Way Home, Scream 5 tuvo muy buenos resultados en la taquilla internacional, por lo que era de esperarse que Paramount Pictures quisiera seguir adelante con la franquicia. A principio de este mes revelaron que ya estaban trabajando en una secuela, y ahora ya sabemos exactamente cuándo llegará a los cines de todo el mundo.

Paramount confirmó que será el 31 de marzo de 2023 cuando Scream 6 llegue a la pantalla grande, pero lamentablemente, fuera de eso no tenemos muchos detalles al respecto. Sabemos que Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, quienes dirigieron la entrega de este año, volverán para esta nueva producción, y aunque en meses recientes han surgido múltiples reportes sobre el posible elenco, la realidad es que todavía no se ha hecho oficial.

Platicando en un podcast a principios de la semana, Courtney Cox mencionó que ya había recibido el guion de Scream 6, pero todavía no se había tomado el tiempo para leerlo. De acuerdo con Cox, Scream 6 arrancará filmaciones en junio de este año en Canadá, pero evidentemente, no quiso dar más detalles al respecto.

Nota del editor: Scream 5 fue una gran película para traer de regreso a esta popular saga, y me preocupa un poco que su secuela pueda no ser mejor. Existe el potencial para que Scream 6 sea igual de buena, pero a veces este tipo de producciones no suelen estar a la altura de la original.

