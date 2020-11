Los 5 juegos mejor calificados del Gamecube

El Gamecube fue una etapa sumamente interesante para Nintendo. Luego de haber sido derrotados por PlayStation la generación anterior, la compañía de Kioto necesitaba responder fuertemente. Esa respuesta fue su consola cúbica, un poderoso pedazo de hardware al cual, muchos de nosotros le tenemos un enorme cariño. En nuestros listado te presentamos a los cinco juegos que presumen las calificaciones más altas en Metacritic. Cuéntanos ¿cuál de todos ellos es tu favorito?

Viewtiful Joe (93)

Vaya sorpresa ver a este título en nuestro listado. No es que no lo merezca, simplemente resulta llamativo que un juego que no recibió tanta atención en su momento, sea de los que más aclamó la crítica. Viewtiful Joe, del genio Hideki Kamiya, es una bizarro experimento que funciona en cada una de sus partes. Este alocado título de acción tipo beat ‘em up, nos cuenta la historia de un personaje de película que se debe de enfrentar con todo tipo de adversidades para salvar a su novia. Lo más interesante del juego publicado por Capcom son sus mecánicas de adelantar o regresar el tiempo como si estuvieras interactuando con una cinta VHS. Ni qué decir de su muy peculiar estilo visual con gráficas cel shade.

The Legend of Zelda: Twilight Princess (96)

El Zelda que todos los fans de Ocarina of Time estaban pidiendo. Para despedir al Gamecube y darle la bienvenida al Wii, Nintendo decidió lanzar una segunda entrega de la mítica franquicia en su consola cúbica, esto, dándole un toque mucho más sombrío a la nueva aventura de Link. La realidad es que The Legend of Zelda: Twilight Princess tiene asperezas aquí y allá, pero tenemos que aceptar que en su momento fue un viaje inolvidable que siempre vamos a recordar con especial cariño. Eiji Aonuma y su equipo lo hicieron de nuevo para continuar con el legado de una de la series más queridas de todos los tiempos. Por cierto, actualmente es posible jugar una versión remasterizada HD de este título en el Wii U.

Resident Evil 4 (96)

Durante la era del Gamecube, Nintendo y Capcom firmaron un acuerdo para que toda la serie de Resident Evil estuviera en la consola cúbica, incluyendo su más reciente entrega numérica en la que Shinji Mikami regresaba como director. Todos sabíamos que Resident Evil 4 sería un videojuego genial, pero creo que pocos vieron venir la revolución en la que se convertiría no solo para los survival horror, sino para los shooters en tercera persona y otros géneros. Algo sumamente interesante de este título que probablemente algunos ya olvidaron, es el hecho de que por un muy buen tiempo, fue una exclusiva del Gamecube, plataforma que no se caracterizaba por sus títulos para adultos.

The Legend of Zelda: The Wind Waker (96)

A pesar de toda la controversia que el juego causó cuando fue relevado debido a su estilo visual, el tiempo terminó demostrando que The Legend of Zelda: The Wind Waker es y siempre será una de las más grandes obras maestras de Nintendo, esto sin mencionar que justo sus gráficas, se han convertido en algo que simplemente no envejece. La libertad de explorar la inmensidad del mar es algo que no habíamos visto hasta ese momento. Toda la magia de la serie estaba impresa dentro de este juego junto con un montón de nuevos conceptos que se han quedado grabados en nuestra memoria para siempre. Cómo olvidar esa épica llegada a Dragon Roost Island.

Metroid Prime (97)

El salto de Metroid a las gráficas en 3D fue un proceso mucho más duro del que tuvo Mario o Zelda, por ejemplo. Nintendo simplemente no encontró la manera de hacerlo durante la era del Nintendo 64. Sí, tuvimos una generación entera de sequía. Para lograr su cometido, tuvieron que recurrir a un estudio texano conocido como Retro Studios, los cuales, básicamente encontraron la fórmula del éxito. El resto es historia, pues Metroid Prime se terminó convirtiendo no solo en uno de los juegos más queridos y aclamados del Gamecube, sino en general, de toda la historia de este medio. Quién iba a pensar que convertirlo en un FPS trabajado por un estudio americano, sería la respuesta al gran problema.