Los 5 juegos mejor calificados del Game Boy Advance

Uno de los grandes momentos de la historia del gaming fue cuando a inicios de este siglo, Nintendo lanzaba al fabuloso Game Boy Advance, el cual, cumplía la promesa de poner entre nuestras manos a una especie de secuela para el legendario Super Nintendo. La cantidad de juegos estrenados para este sistema es abrumadora y claro, elegir entre cuáles son los mejores, puede ser sumamente complicado. En un intento por filtrar este asunto, te hemos preparado una lista de los cinco títulos de GBA que ostentan las calificaciones más altas en Metacritic.

Advance Wars (92)

Lanzando en medio de todo el caos generado por los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001, Advance Wars simplemente no pudo haber tenido peor timming, incluso al punto de que Nintendo tuvo que mover su fecha de estreno y modificar toda su estrategia de mercadeo. A pesar de lo anterior, esta propuesta de Intelligent Systems no tardó en ganar popularidad gracias a las recomendaciones de boca en boca y claro, a que la prensa simplemente no dejaba de hablar de él. Lo más impresionante es que estamos ante un juego de estrategia por turnos, género poco popular en América pero que gracias a este increíble título, alcanzó a nuevas audiencias como pocos habían anticipado.

Mario Kart Super Circuit (93)

Para la llegada del Game Boy Advance y del Gamecube, Mario Kart ya era una franquicia estrella de Nintendo, siendo una mina de oro lista para ser explotada al por mayor. La idea de tener a uno de estos juegos para llevar era simplemente alucinante, y justamente Mario Kart Super Circuit lo consiguió, llevando cosas como el multiplayer local a un nivel completamente nuevo gracias a que con un solo cartucho del juego, hasta tres personas más se podían unir a ti para echar la reta. La realidad es que a partir de ese momento, la manera en la que veíamos a esta serie de carreras cambió por completo, pues el poderla llevar a todas partes, le dio una practicidad que resulta complicada de describir.

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (94)

En una muy interesante iniciativa desde que el Game Boy Advance vio la luz del día, Nintendo decidió re lanzar a varias de las entregas principales de su más importante personaje a través de revisiones visuales y auditivas bastante interesantes. Siendo la cuarta parte de esta serie, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 trajo de vuelta a uno de los juegos más queridos de todos los tiempos. Así es, Mario 3 como nos gusta decirle, daba el salto desde el NES para aterrizar en la bella portátil, luciendo un look completamente renovado e incluso, algunos niveles extra. Todo esto se trató de mucho más que solo nostalgia. Fue revisitar a uno de esos juegos que marcan vidas, asunto que por supuesto, la crítica no tardó en reconocer con sus altas calificaciones.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (95)

Qué sería de una de nuestras listas de lo mejor calificado de todos los tiempos sin la representación del patinador más famoso del mundo. ¿Sorprendido por ver a Tony Hawk’s Pro Skater 2 como el segundo juego con el score más alto en toda la librería del Game Boy Advance? La verdad es que no deberías de estarlo tanto, pues esta adaptación del gran clásico que nos voló la mente en el Nintendo 64 y PlayStation, llegó a la portátil con una impresionante versión. Lo que hizo Neversoft fue crear un juego completamente nuevo desde cero que lucía una perspectiva isométrica con algunos modelos en 3D real. Sí, así como los escuchas, 3D en el GBA. Además de verse y escucharse espectacularmente bien, se nos presentó un juego súper divertido y muy adictivo. Una verdadera maravilla por donde se le viera.

The Legend of Zelda: A Link to the Past (95)

La gran leyenda. Uno de los juegos más queridos de todos los tiempos que indudablemente, aparecería en una lista de los mejores títulos de la historia. Luego de haberse convertido en todo un mito en la era del Super Nintendo, The Legend of Zelda: A Link to the Past fue llevado al Game Boy Advance con una fabulosa versión que además de hacerle gran justicia al legado con el que cargaba, agregaba un interesante extra bajo el nombre de Four Swords, el cual, básicamente era el primer intento de llevar el mundo de Zelda a los multiplayer. El traer una aventura de ese tamaño para poderla llevar a cualquier parte contigo, fue un momento verdaderamente mágico para todos los que amamos jugar.