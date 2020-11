La Microsoft Store filtra la nueva fecha de lanzamiento para Far Cry 6

Como sabrán, Far Cry 6 originalmente iba a llegar a la actual y pasada generación el próximo mes de febrero. Sin embargo, debido a los efectos causados por la pandemia, Ubisoft se vio en la necesidad de retrasar el juego a algún punto no especificado del siguiente año fiscal. Ahora, la Microsoft Store ha revelado la nueva fecha de lanzamiento del título.

De acuerdo con esta tienda digital, la espera no serán tan larga, debido a que Far Cry 6 llegaría a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC el próximo 25 de mayo de 2021. De esta forma, el lanzamiento de este título se habría prolongado solo tres meses.

Por el momento no hay información oficial por parte de Ubisoft, pero con The Game Awards en un par de semanas, es posible que la compañía francesa revele más información sobre Far Cry 6 en un futuro cercano. Esta fecha obviamente podría cambiar, pero la Microsoft Store tiene un historial de revelar fechas de lanzamiento un poco antes de los juegos.

En temas relacionados, Assassin’s Creed: Valhalla cuenta con un mejor desempeño en PS5 en comparación con el Xbox Series X. De igual forma, jugadores de Valhalla y Watch Dogs: Legion reportan serios problemas con sus partidas.

Vía: Microsoft Store