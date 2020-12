Los 5 juegos mejor calificados del año

En un abrir y cerrar de ojos se ha ido este muy complicado año, el cual, a pesar de todas sus inclemencias, no fue capaz de detener a la industria de los videojuegos, pues básicamente mes con mes, recibíamos uno o más lanzamientos de consideración que daban de qué hablar. Desde pequeños independientes hasta producciones multimillonarias, 2020 se vio plagado de grandes juegos que han quedado para la posteridad. En este pequeño recuento te contamos de los cinco juegos que acabaron este año con las calificaciones más altas dentro de Metacritic.

Half-Life: Alyx (93)

La espera por una tercera entrega de Half-Life es una que probablemente, nunca vaya a terminar, sin embargo, en este 2020, dando la gran sorpresa y noticia, Valve finalmente decidió sacar un nuevo juego de su aclamada saga, uno que lamentablemente, solo pocos tuvieron la oportunidad de jugar. Half-Life: Alyx es un título de realidad virtual que llegó como exclusiva de la PC, por lo que el precio de entrada para vivir esta gran aventura, es sumamente alto. La gran noticia aquí es que estamos frente a un título verdaderamente especial que viene a demostrar las enormes capacidades de un dispositivo VR. Si eres de los afortunados dueños de un Oculus, por ejemplo, este es un imperdible en toda la extensión de la palabra.

Hades (93)

Nuestro listado de los juegos mejor calificados de este año simplemente no podía estar completo sin la representación de un juego independiente. Supergiant Games, estudio de renombre por su trabajo en cosas como Bastion o Transistor, decidió finalmente lanzar la versión final de su nuevo juego, uno que ya lleva tiempo siendo probado por el público pero que hasta este 2020, fue que finalmente se estrenó de manera oficial. Hades toma de nuevo el concepto de título de acción isométrico y lo lleva a un nuevo nivel, esto claro, echando mano de un muy bien logrado diseño de niveles procedural. Además, tenemos una fabulosa dirección de arte que se ve perfectamente bien enmarcada por una gran historia digna del recuerdo.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (93)

Uno simplemente no puede hablar de la historia del rol japonés sin mencionar el nombre de Dragon Quest, una autentica tradición de la nación del sol naciente que parece, finalmente se está abriendo camino en occidente. Hace un par de años, la onceava entrega de esta fabulosa franquicia se estaba lanzando con gran éxito, sin embargo, Square Enix determinó que se le podía dar una manita de gato para que quedara aún mejor. Música totalmente orquestada y el poder jugar su modo 2D, son solo algunas de las mejoras que incluye Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, uno de los los mejores JRPG en mucho tiempo y una aventura verdaderamente inolvidable que todos deberían experimentar tarde o temprano.

The Last of Us: Part II (93)

El compromiso era enorme. Después de haber sido uno de los juegos más aclamados y adorados de la ahora antepasada generación de consolas, Naughty Dog tenía la muy complicada tarea de hacer una secuela que fuera digna de aquella fabulosa historia. Para nuestra fortuna y en medio de toda una injusta campaña de odio, The Last of Us: Part II se estrenó como parte de la despedida al PS4 con mucho éxito, presentándonos una secuela que mayormente, supera en casi todos los apartados a su antecesor, siendo cátedra de cómo es que el medio puede contar historias, así como una autentica punta de lanza en muchas tecnologías de presentación audio-visual. Si a esto le sumas excelentes controles y un gameplay muy adictivo, tienes como resultado uno de esos juegos de los que se va a hablar en mucho tiempo.

Persona 5 Royal (95)

Uno de los mejores JPRG de todos los tiempos. Persona 5 fue todo un suceso cuando hace ya unos años, finalmente se estrenaba en esta parte del mundo. Fiel a su tradición, Atlus puso manos a la obra para pulir una experiencia que de por sí ya era excelente, dando como resultado un juego que simplemente no puedes dejar pasar. Persona 5 Royal expande aún más las aventuras de los ladrones de corazones, además de presentar mejoras de Quality of Life para que las decenas de horas que pasemos con él, sean lo más cómodas y llevaderas posibles. De verdad, si nunca le has dado la oportunidad a esta título, esta versión mejorada es una que simplemente no puedes dejar pasar.