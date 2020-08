Los 5 juegos de PS4 mejor calificados de la historia

Las calificaciones que la crítica le coloca a los juegos, se ha convertido en el centro de importantes controversias, dejando claro la enorme importancia que estos números siguen teniendo para todo el medio. Nos aproximamos peligrosamente al final de la era del PS4, por lo que decidimos recaudar a los cinco títulos disponibles en la aún actual consola de Sony, que más altos scores lucen actualmente en Metacritic. Esperamos tus comentarios al respecto.

God of War (94)

Cuando el primer concepto de esta nueva etapa de God of War se mostró, más de uno sentimos algo de preocupación por los profundos cambios que se le estaban haciendo a la amada serie de Kratos. Vaya sorpresa la que nos llevamos al darnos cuenta de que el equipo de Santa Monica Studio encabezado por Cory Barlog, había logrado algo verdaderamente especial en todos los apartados. Desde un impresionante gameplay que desde que lo tomabas te hacía parte de él, hasta una entrañable historia que se ha quedado grabada en nuestras memorias para siempre, la nueva aventura del dios de la guerra simplemente no nos supo fallar.

The Last of Us: Remastered (95)

Pocos meses después de su debut en el PS3, Sony decidió que lo justo era aprovechar las capacidades de su nueva consola con una versión mejorada de la más reciente obra maestra de Naughty Dog. Así, a pesar de que para muchos, un relanzamiento tan prematuro de The Last of Us era algo completamente innecesario, la crítica especializada no tardó en subrayar lo importante que este videojuego era para todo el medio y que ahora, con The Last of Us: Remastered, estábamos frente a la mejor oportunidad de disfrutar la travesía de Joel y Ellie ya fuera por primera vez, o por segunda o tercera ocasión.

Persona 5 Royal (95)

Cuesta trabajo imaginar que un juego que en realidad fue pensado para el PS3, aparecería en la lista de lo mejor calificado del PS4. Así es, Persona 5 es un título originalmente lanzando en la consola de pasada generación de Sony y después traído al PS4. A pesar de lo anterior, Atlus decidió darle una nueva mano de gato a su fabuloso RPG para volverlo a comercializar. ¿El resultado? Un increíble juego que de alguna manera fue revitalizado para sentirse casi como si nunca antes lo hubiéramos jugado. Persona 5 Royal representa la consolidación de uno de los juegos de rol japoneses más destacados de todos los tiempos y claro, la mejor oportunidad para disfrutar de todas la mieles de su complejo universo.

Grand Theft Auto V (97)

El segundo videojuego más vendido de todos los tiempos. Luego de haber sido de los títulos que cerró el ciclo de vida de las consolas de pasada generación rompiendo todos los récords habidos y por haber de ventas, Rockstar no dudó ni un momento y decidió rápidamente colocar a su gran éxito en las nuevas plataformas. El resultado es historia, pues el juego solo tomó una mejor segunda vida que hasta la fecha lo mantiene en la cima. Por supuesto que varias mejoras fueron implementadas en esta nueva cara de Grand Theft Auto V, lo cual provocó que la crítica no dudara ni un momento en volver a reconocer todos los logros y aportaciones de este juego que sin lugar a dudas, ha quedado en la historia para siempre.

Red Dead Redemption II (97)

Muy probablemente, Grand Theft Auto V nunca dejé de vender bien, sin embargo, Rockstar sabía que no podía pasar toda la generación sin presentarnos algo nuevo. Bajo la manga tenía a la secuela de otra de sus grandes obras maestras y justo como se anticipó desde un inicio, el resultado fue algo fuera de este mundo. Red Dead Redemption II no tardó nada de tiempo en cautivar a la prensa y en cuanto salieron las reseñas, se ratificó el grandísimo juego que se nos estaba poniendo enfrente. La aventura western de los también padres de Bully, no tardó en escalar los peldaños necesarios para colocarse como el juego disponible en PS4 mejor calificado de la historia.