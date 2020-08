Doctor analiza qué tan real son las lesiones en The Last of Us Part II

Uno de los factores más interesantes en The Last of Us Part II, es la atención al detalle. A pesar de que el juego se desarrolla en un mundo post-apocalíptico con zombis, Naughty Dog desarrolló un juego que trata de sentirse real en todos los apartados posibles. Desde las armas, pasando por el trauma de los personajes, hasta las heridas. De esta forma, un doctor detalla qué tan realistas son las lesiones en el título.

CUIDADO. Spoilers a continuación.

El canal de Youtube de Gamology es reconocido por poner a expertos frente a ciertos videojuegos. En este caso, el Doctor Wagner ha tenido la oportunidad de ver un poco de The Last of Us Part II y analizar si la lesiones del juego son realistas o no. Como podrán ver a continuación, Wagner menciona que el trabajo de Naughty Dog es acertado en general, y solo hay un par de detalles que son algo exagerados.

Además de hablar de la infame escena de Abby y el palo de golf, el doctor también toca los episodios traumáticos de Ellie y varios aspectos que valen mucho la pena ver. Sin duda alguna, la opinión de un experto nos demuestra el gran trabajo de Naughty Dog en este juego. En temas relacionados, el juego recibe DLC gratuito. De igual forma, se ha filtrado supuesto gameplay del multiplayer de The Last of Us Part II.

Vía: Gamology