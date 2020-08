Filtran supuesto gameplay del multiplayer de The Last of Us Part II

A pesar de que The Last of Us Part II ya tiene más de un mes en el mercado, el juego sigue siendo afectado por las filtraciones. Recientemente, un usuario subió a YouTube un pequeño vídeo en donde podemos ver el supuesto multiplayer del título de Naughty Dog, conocido como Factions.

En el vídeo nos muestra a un personaje buscando en su inventario un ítem, sin embargo, es atacado por otro jugador. El material tiene una duración de poco más de 10 segundos y, como lo señala la descrición de la filtración, lo que vemos forma parte de una versión temprana en desarrollo.

Es importante mencionar ni Naughty Dog ni Sony han comentado algo al respecto. Hay que recordar que hace más de un año Emilia Schatz, directora de diseño de juegos en Naughty Dog, comentó que The Last of Us Part II no iba a contar con un multiplayer, de esta forma el enfoque del estudio estaba en la campaña de un solo jugador. Desde entonces no se ha discutido la posibilidad de incluir Factions a TLOU II.

Vía: YouTube