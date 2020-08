Los sonidos de los zombis en The Last of Us Part II se hicieron con frutas

La producción de un videojuego involucra una cantidad de enorme de personas. Aunque las más populares siempre son los directores, actores, escritores y compositores, no hay que olvidar al resto del equipo. Recientemente, un vídeo nos muestra un poco del proceso creativo de los diseñadores de audio en The Last of Us Part II, personas que en muchas ocasiones tienen que crear nuevos sonidos que necesitan parecer reales.

En el más reciente episodio de SoundWorks Collection, Beau Anthony Jiménez, diseñador de sonido de Naughty Dog, nos muestra un poco de su proceso de creación en The Last of Us Part II. En el vídeo vemos cómo se crearon los sonidos de zombis y otros detalles interesantes del juego.

Vía: SoundWorks Collection