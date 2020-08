Checa el nuevo póster del anime Dragon Quest: The Adventure of Dai

A pesar de que Square Enix no ha revelado información sobre Dragon Quest XII, esto no quiere decir que la serie de RPG no está activa. Además de los juegos móviles y los ports de Dragon Quest XI S para Xbox One y PS4, también está en desarrollo un nuevo anime y juego de The Adventure of Dai, el cual ha estrenado un nuevo póster.

Recientemente, Toei Animation, quienes se están encargando del nuevo anime de Fly, compartieron un impresionante póster en donde podemos ver a los personajes de esta historia clásica bajo un nuevo diseño.

Te recordamos que el anime de Dragon Quest: The Adventure of Dai se estrenará en Japón el próximo mes de octubre. Por el momento se desconoce si eventualmente la serie llegará a occidente, aunque considerando la popularidad de Las Aventuras de Fly en México y Latinoamérica, es probable que esto suceda. Por otro lado, Infinity Strash, el RPG de acción de este anime, estará disponible en 2021.

Vía: Toei Animation